Дискотека с охотничьими песнями и выставка собак – в заказнике «Налибокский» пройдет масштабный фестиваль

Охота погулять? Тогда отправляемся в заказник «Налибокский». Там совсем скоро состоится национальный охотничий фестиваль «Налiбоцкiя стрэлы». Подробнее о празднике расскажет наш гость.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

Александр Меженный, ведущий:

Звучит название фестиваля «Налiбоцкiя стрэлы» прямо по-робин-гудовски. Ощущение, что помимо охоты непосредственно будет еще много чего-то другого. Собачки будут представлены? Есть замечательные породы, которым юбилейная дата как раз таки во время фестиваля будет отмечена?