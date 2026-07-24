Дискотека с охотничьими песнями и выставка собак – в заказнике «Налибокский» пройдет масштабный фестиваль
Охота погулять? Тогда отправляемся в заказник «Налибокский». Там совсем скоро состоится национальный охотничий фестиваль «Налiбоцкiя стрэлы». Подробнее о празднике расскажет наш гость.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.
Александр Меженный, ведущий:
Звучит название фестиваля «Налiбоцкiя стрэлы» прямо по-робин-гудовски. Ощущение, что помимо охоты непосредственно будет еще много чего-то другого. Собачки будут представлены? Есть замечательные породы, которым юбилейная дата как раз таки во время фестиваля будет отмечена?
Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Очень много активностей предусмотрено, потому что охота – это не просто преследование зверя. Это разведение животных и тех животных, которые помогают в охоте. Будет представлена выставка двух пород собак. Это ягдтерьера, исполняется 100 лет этой породе собак. Наша отечественная порода собак – это белорусский гончак. Эти собаки будут представлены. Плюс будет презентация пород, рассказано о каждой породе. Дополнительно будут активности для детей. Женский клуб «Ласка» и Белорусское общество охотников и рыболовов организует для них досуг, в том числе на природе. Для детей это очень полезно. Будет акция по выпуску птиц. Мы выпустим глухарей, которых вырастили на нашем единственном на постсоветском пространстве питомнике по воспроизводству этих птиц. Уток выпустим, которых разводят охотники, излишек мы можем вернуть в природу.
Александр Меженный:
Песни у костра, культурная программа?
Александр Козорез:
Будет концерт обязательно. Дискотека для охотников с охотничьими песнями. Обязательно будет выставка трофеев.
Подробности в видео.