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Белорусские клубы провели первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций

24 июля 2026 12:36
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«МЛ Витебск» разгромил «Сутьеску» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В воротах соперника побывали три безответных мяча. Счет открыл Валерий Громыко. Удар с точки голкипер парировал, а вот с добиванием не справился. Спустя непродолжительное время свою фамилию в протокол вписал Кирилл Гоманов. Во втором тайме окончательные цифры установил вышедший на замену Бассеку Диабате. Букмеккеры сильнее – 3:0. «БАТЭ» подписал боевой мир со «Сьоном» 1:1. У нас забил Владислав Варакса. В среду минское «Динамо» обыграло «Нефтчи» – 4:2. Ответные свидания состоятся на предстоящей неделе.

# Футбол Беларуси

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