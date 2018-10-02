Юлия Латушкина, дизайнер формы белорусских атлетов для II Европейских игр, рассказала об особенностях одежды для спортсменов

Новости Беларуси. Форму белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх представили сегодня Александру Лукашенко. Презентация прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дизайнером формы волонтеров и участников акции «Пламя мира», а также парадно-гражданской одежды белорусских спортсменов и наряда наградной группы стала Юлия Латушкина. За идею разработки экипировки для волонтеров и участников акции «Пламя мира» взят стилизованный сюжет древа жизни, в котором нашли отражение белорусская вытинанка и символы видов спорта.

Факелоносцы, которые уже в марте отправятся в тур по городам и странам, будут идти в белых костюмах, символизируя мир и чистоту намерений. Девушки из наградной группы украсят головы венками из цветов, поскольку соревнования будут проходить во время празднования Купалья.