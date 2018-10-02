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Юлия Латушкина, дизайнер формы белорусских атлетов для II Европейских игр, рассказала об особенностях одежды для спортсменов

02 октября 2018 13:42
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Новости Беларуси. Форму белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх представили сегодня Александру Лукашенко. Презентация прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Латушкина, дизайнер формы белорусских атлетов для II Европейских игр, рассказала об особенностях одежды для спортсменов-1

Дизайнером формы волонтеров и участников акции «Пламя мира», а также парадно-гражданской одежды белорусских спортсменов и наряда наградной группы стала Юлия Латушкина. За идею разработки экипировки для волонтеров и участников акции «Пламя мира» взят стилизованный сюжет древа жизни, в котором нашли отражение белорусская вытинанка и символы видов спорта.

Юлия Латушкина, дизайнер формы белорусских атлетов для II Европейских игр, рассказала об особенностях одежды для спортсменов-4

Факелоносцы, которые уже в марте отправятся в тур по городам и странам, будут идти в белых костюмах, символизируя мир и чистоту намерений. Девушки из наградной группы украсят головы венками из цветов, поскольку соревнования будут проходить во время празднования Купалья.

Юлия Латушкина, дизайнер формы белорусских атлетов для II Европейских игр, рассказала об особенностях одежды для спортсменов-6


Юлия Латушкина, дизайнер:
Есть парадно-гражданская форма. Она голубая с серым. Основная идея – это блакитная Беларусь. Поскольку это лето, цвет будет размытый – не синий, ни васильковый. Для спортсменов, поскольку я не первый год работаю, мы всегда к ним прислушиваемся, советуемся, что им удобно, а что нет. Мужской пиджак сделан так, что сзади спина вся трикотажная, без подкладки. Соответственно ребятам, которые занимаются спортом, легко двигаться.

Юлия Латушкина, дизайнер формы белорусских атлетов для II Европейских игр, рассказала об особенностях одежды для спортсменов-8

# Европейские игры # Фотофакт

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