Реально ли из лыжника-любителя стать профессионалом? Спортсмен поделился своей историей

Все на лыжи! В Минске стартовал сезон зимних активностей. Где обустроены лучшие трассы, катки, хоккейные коробки и прочие объекты для отдыха? На этот вопрос ответили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Зимой проходит огромное количество соревнований: «Минская лыжня», эстафетные гонки среди руководителей предприятий, среди команд администраций районов столицы и Мингорисполкома, немало турниров проходит для детей и подростков (и «Чижовская лыжня», и «Снежный снайпер», «Кубок столицы», «Защитник Отечества»). Практически каждые выходные можно говорить, что проходят какие-то соревнования. Этот год проведем так же активно?

Татьяна Жилко, директор МГЦОР по лыжным видам спорта главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

У нас есть план, от которого мы стараемся не уходить. С нашей стороны мы выполняем все, но погода… В прошлом году у нас последний старт был, если не ошибаюсь, 21 марта. Екатерина Забенько:

Иван, у вас, может быть, есть любимое городское мероприятие, которое запомнилось, понравилось, может, с этим связаны какие-то первые достижения, любовь к лыжному спорту?

Иван Матяш, победитель Кубка Федерации по биатлону:

Моя спортивная карьера начиналась с детского и юношеского возраста, с соревнований Кубка города, которые в данный момент переросли в столичный Кубок по лыжным гонкам, в котором участвуют дети, подрастают и подводятся к большим свершениям и медалям. Сам я начинал карьеру с республиканских соревнований «Снежный снайпер», которые позволили открыть свой талант, реализовать свои возможности, а также показать себя и заявить о себе. В студию я принес первую награду, которую завоевал. Это медаль 10-летней давности, она у меня хранится как ценный знак того, что можно начинать. У нас в городе свои свершения и спортивный путь. Екатерина Забенько:

Рядом с трассой в парке им. 900-летия Минска организована школа юных лыжников и биатлонистов. Помогает ли это задать тренд на популярность к лыжным видам спорта? Татьяна Жилко:

Основываясь на мнении тренерского состава, а также спортсменов, мы приходим к выводу, что очень большую и значимую роль сыграла администрация Заводского района. В свое время стартовал такой известный республиканский праздник, как «Радость рассвета» на роллерах, зимой была организована «Чижовская лыжня», которая приглашала спортсменов со всей республики. Соответственно, когда любители, обращая со стороны на это все внимание, они увлеклись спортом. Когда мы проводим какие-то мероприятия, очень часто видим любителей, которые желают побегать, но на данный момент, когда у нас соревнования, приходится им отложить на попозже. Екатерина Забенько:

Насколько за последние годы, я так понимаю, что есть с чем сравнить, медаль мы видели 10-летней давности, расширились возможности для любителей лыжных видов спорта?

Иван Матяш:

С каждым годом в нашем городе даются новые возможности молодежи: создаются новые базы, трассы, определенные условия. На всей этой базе легче проходить тот путь, который пройден мной уже несколько лет. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим более талантливые имена, все больше талантливых детей и молодежь. Екатерина Забенько:

Каковы в целом планы у города по созданию объектов для активного зимнего отдыха? Это то, что касается катков, хоккейных коробок, других каких-то объектов.