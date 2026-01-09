Кубраков: проводится проверка личного состава и техники по готовности к действиям в особых условиях

Оперативная обстановка, специфика правонарушений в новогодние праздники, а также плановая проверка готовности внутренних войск и подразделений органов внутренних дел. 8 января Президент заслушал доклад главы МВД. Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, охрана порядка была обеспечена на всех точках массовых гуляний, от пиротехники пострадал только один человек, количество убийств за восемь дней наступившего года сократилось почти вдвое.

Как отметил Иван Кубраков по итогу доклада Президенту, оперативная обстановка в стране спокойная. Данный вопрос глава государства держит на постоянном личном контроле. К новогодним праздникам правоохранители начали подготовку заблаговременно, в том числе была проведена профилактическая работа с гражданами, которые состоят на учете. Как итог – преступления в начале января были малочисленными.

Также главе государства доложено о проверке готовности внутренних войск и некоторых подразделений органов внутренних дел. Мероприятия носят плановый характер.