Из-за циклона «Улли» нарушилось электроснабжение в более чем 250 населённых пунктах – последствия устраняются

По данным Минэнерго, за прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в более чем 250 населенных пунктах страны – преимущественно в Витебской, Минской и Гомельской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восстановительные работы продолжаются в 44 населенных пунктах. Для контроля ситуации и принятия дополнительных мер для скорейшего восстановления электроснабжения Минэнерго организован штаб.

Белгидромет объявил на 9 января красный уровень опасности. На большей части территории – сильный снег. Во многих районах – метель, на дорогах снежные заносы и гололедица. Порывы ветра будут достигать двадцати метров в секунду. К непогоде готовы во всех регионах. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. В распоряжении дорожных предприятий – необходимая техника и реагенты для борьбы с гололедом. Сотрудники Госавтоинспекции по всей стране обеспечивают безопасность движения на дорогах.