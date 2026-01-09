Из-за циклона «Улли» нарушилось электроснабжение в более чем 250 населённых пунктах – последствия устраняются
По данным Минэнерго, за прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в более чем 250 населенных пунктах страны – преимущественно в Витебской, Минской и Гомельской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Восстановительные работы продолжаются в 44 населенных пунктах. Для контроля ситуации и принятия дополнительных мер для скорейшего восстановления электроснабжения Минэнерго организован штаб.
Белгидромет объявил на 9 января красный уровень опасности. На большей части территории – сильный снег. Во многих районах – метель, на дорогах снежные заносы и гололедица. Порывы ветра будут достигать двадцати метров в секунду.
К непогоде готовы во всех регионах. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. В распоряжении дорожных предприятий – необходимая техника и реагенты для борьбы с гололедом. Сотрудники Госавтоинспекции по всей стране обеспечивают безопасность движения на дорогах.
Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
В условиях плохой видимости пешеходам важно использовать световозвращатели, находиться подальше от края проезжей части, смотреть по сторонам и быть предсказуемыми, переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители вас видят и успели остановиться.
Работы по устранению последствий непогоды продолжаются. Помощь, включая уборку упавших деревьев на дорогах, оказывают подразделения МЧС. К общему делу присоединяются активисты БРСМ и волонтеры. Их усилия помогают быстрее справляться с разгулом стихии.
ГАИ Беларуси перешла в усиленный режим работы из-за мощного циклона «Улли».