«Пока только «Макслайну» отказано». Кого допустят к играм в высшей лиге, рассказал глава Белорусской федерации футбола
Новости Беларуси. В Минске состоялась традиционная церемония закрытия футбольного сезона 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ходе церемонии были названы победители сезона в командных и индивидуальных номинациях в большом футболе, а также сильнейшие игроки по пляжному футболу и футзалу.
С подробностями – наш корреспондент Артем Шукалович.
Награждать лучших по итогам года – добрая традиция белорусских футболистов. На церемонии «Звездный мяч» в торжественной обстановке собираются все причастные к данному виду спорта в нашей стране, чтобы подвести итоги сезона и отметить отличившихся. Не стал исключением и 2022-й. В этом году спортсмены подарили нам яркий футбол и упорную борьбу за медали. И справедливо получили личные награды.
Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:
Год был сложным, тяжелым. Вы сами знаете, какая была обстановка вокруг. А в целом итоги сегодня подведены в исполкоме, мы определили номинации, утвердили итоги чемпионата. Я считаю, что год удавшийся.
Утром у функционеров состоялось заседание исполкома федерации. На котором не только определили номинантов на награды, но и обсудили ряд важных вопросов. Например, переход футбольного клуба «Макслайн» в высшую лигу. По итогам собрания было решено, что рогачевский коллектив не сможет получить повышение и останется в первой лиге.
Владимир Базанов:
«Макслайн» 24 ноября обратился к нам, чтобы мы его допустили к лицензированию. Сегодня этот вопрос вынесен на рассмотрение исполкома, и ему отказано. Не будет играть в высшей лиге. Пока идем постепенно, пока только «Макслайну» отказано, а дальше будем видеть. «Арсенал» уже свое право использовал. Поэтому надо смотреть, будем предоставлять командам до 6-го места в первой лиге, а дальше уже думать, кто будет.