«Пока только «Макслайну» отказано». Кого допустят к играм в высшей лиге, рассказал глава Белорусской федерации футбола

Новости Беларуси. В Минске состоялась традиционная церемония закрытия футбольного сезона 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ходе церемонии были названы победители сезона в командных и индивидуальных номинациях в большом футболе, а также сильнейшие игроки по пляжному футболу и футзалу.

Награждать лучших по итогам года – добрая традиция белорусских футболистов. На церемонии «Звездный мяч» в торжественной обстановке собираются все причастные к данному виду спорта в нашей стране, чтобы подвести итоги сезона и отметить отличившихся. Не стал исключением и 2022-й. В этом году спортсмены подарили нам яркий футбол и упорную борьбу за медали. И справедливо получили личные награды.

Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:

Год был сложным, тяжелым. Вы сами знаете, какая была обстановка вокруг. А в целом итоги сегодня подведены в исполкоме, мы определили номинации, утвердили итоги чемпионата. Я считаю, что год удавшийся.

Утром у функционеров состоялось заседание исполкома федерации. На котором не только определили номинантов на награды, но и обсудили ряд важных вопросов. Например, переход футбольного клуба «Макслайн» в высшую лигу. По итогам собрания было решено, что рогачевский коллектив не сможет получить повышение и останется в первой лиге.