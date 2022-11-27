Как тренируются лыжники без снега и почему все ждут зиму? Рассказали спортсмены

Все на лыжи! В Минске стартовал сезон зимних активностей. Где обустроены лучшие трассы, катки, хоккейные коробки и прочие объекты для отдыха? На этот вопрос ответили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

У нас в студии есть человек, который на собственном опыте может сравнить искусственный и натуральный снег. Иван, вы как профессиональный спортсмен какому снегу отдали бы предпочтение?

Иван Матяш, победитель Кубка Федерации по биатлону:

Лично я бы отдал предпочтение натуральному снегу, который не производится оснеживающими пушками. Он обладает своей сверхъестественной консистенцией, он будет намного эффективнее в фазах скольжения, отталкивания. И не будем забывать, что искусственный снег, снег, который заготавливается с помощью оснежительных пушек, – он тоже играет важную роль, он тоже незаменим в предсезонной подготовке. Он позволяет намного раньше встать на лыжи, проводить специальную подготовку намного ранее, чем позволяет погода. Екатерина Забенько:

Все равно характеристики снега напрямую влияют на результаты спортсмена.

Иван Матяш:

Да, конечно. Возможны даже неполадки в работе лыж, я говорю о скоростных качествах и показателях. Заготавливаются определенные наборы мазей и других средств для подготовки лыж. Есть разница, будет натуральный снег на месте проведения гонки или тренировки или искусственный. Каждому снегу положена своя техническая подготовка и база. Екатерина Забенько:

Татьяна Викторовна, Иван – один из ваших воспитанников. Есть детки помладше, которые тренируются в данный момент, насколько я знаю, в Веснянке. Им первый снег тяжелее или проще? Ждут они его? Как быстро начинаются тренировки?

Татьяна Жилко, директор МГЦОР по лыжным видам спорта главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Любовь к снегу и начиналась с того, что они стали на снег. Поэтому дети очень ждут, все в надеждах, ждут, когда уже они смогут побегать на снегу. Екатерина Забенько:

Но снежный покров должен устояться, должен достигнуть каких-то определенных характеристик для профессиональных тренировок. Или можно сразу становиться и ехать, просто сначала в свое удовольствие, а потом уже для того, чтобы добиться каких-то результатов? Татьяна Жилко:

Если говорить о естественном снеге, то там должны быть определенные сантиметры, чтобы лыжи не скользили по земле. Что касается искусственных трасс, у них свои характеристики. Там от 50 сантиметров подушка, поэтому можно просто стать и побежать. Екатерина Забенько:

Беларусь – такая страна, которая редко отличается действительно плотным снегом и хорошим зимним сезоном. Около нуля, слякоть – это наше все. Тем не мене благодаря тем же пушкам удается ли тренироваться в зиму? Татьяна Жилко:

Когда слякоть, а вечером подмораживает, естественно, технике приходится тратить гораздо больше топлива, чтобы приводить в рабочее состояние трассу, но мы со всем справляемся. Все реально. Главное – желание. Екатерина Забенько:

Наш корреспондент побывала на тренировке в Веснянке и готова поделиться своими впечатлениями.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Остались считаные дни, когда любители активного отдыха смогут сменить роллеры на лыжи и насладиться просторами городских трасс, а мы пока проверим, все ли готов для этого.

Дмиртрий Шподаренко, тренер-преподаватель по лыжным гонкам:

Полная дистанция – пять километров, но есть отдельные круги в полтора и три километра. Трасса работает круглосуточно и имеет вечернее и ночное освещение. Поэтому любой желающий может прийти в свободное время и покататься. Если своего инвентаря нет, можно обратиться в пункт проката. Он работает с 9:00 до 21:00, но в 19:45 выдачу снаряжения прекращают.

Александр Серов, администратор пункта проката:

Можно брать лыжи напрокат, тюбинги и уже кататься на лыжероллерной трассе в выходные дни. С семьей, с детьми приходите к нам кататься. У нас различный лыжный инвентарь находится на базе. Хорошие лыжи, Различные палки, ботинки всех размеров. Качество инвентаря и трассы подтверждают и сами спортсмены.

Глеб Лукьянов, учащийся МГЦОР по лыжным видам спорта:

Нам выдали довольно хорошие роллеры, снаряжение. Трасса очень хорошая, хороший асфальт. Здесь хороший рельеф, можно натренироваться. Кто знает, может, попробовав однажды, вам так понравится, что со временем перейдете и в профессиональный спорт или приведете детей.

Мария Селиханович, учащаяся МГЦОР по лыжным видам спорта:

Я занимаюсь лыжными гонками давно, люблю кататься и на роллерах, и на лыжах. Больше люблю зиму, поэтому жду, когда выпадет хороший снег, начнутся морозы, пойдут пушки, и будем тренироваться. Зиму, кажется, ждут все спортсмены, ведь уже не терпится сменить роллеры на лыжи.

Дарья Герасевич, учащаяся МГЦОР по лыжным видам спорта:

Лучше покататься зимой на лыжах. На роллерах мы катаемся уже довольно много, и это иногда порядком надоедает.