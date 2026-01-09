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Сотрудники МЧС помогают устранять последствия непогоды

09 января 2026 06:22
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Подразделения МЧС продолжают оказывать помощь гражданам и устранять последствия непогоды, включая уборку упавших деревьев на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС помогают устранять последствия непогоды-2

По всей стране организован контроль за безопасной работой объектов жизнеобеспечения и оперативное устранение аварий. Усилены дежурно-диспетчерские службы, ведется постоянный мониторинг ситуации во взаимодействии со всеми аварийными службами. Предусмотрены меры поддержки населения: от развертывания пунктов обогрева до доставки горячего питания.

Сотрудники МЧС помогают устранять последствия непогоды-4

Вмешательство специалистов МЧС потребовалось в Гомельской, Могилевской, Минской, Брестской, Гродненской областях.

Сотрудники МЧС помогают устранять последствия непогоды-6

В Дрибинском, Кировском, Глусском, Горецком, Быховском, Могилевском и Чаусском районах извлечены из снега 8 легковых авто. В Солигорском районе оказывали помощь в буксировке машины, съехавшей в кювет. В Житковичах помогли отбуксировать автобус. Пассажиров внутри не было.

В деревне Первомайск Столинского района также потребовалась помощь спасателей: легковой автомобиль застрял в снегу. По оперативной информации, пострадавших нет. Подразделения МЧС обеспечивают мониторинг оперативной обстановки, силы и средства находятся в повышенной готовности.

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# Погода в Беларуси # Природные катаклизмы # МЧС Беларуси

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