«Проще забросить и забыть». Показываем, во что превратились лыжные курорты за рубежом

Все на лыжи! В Минске стартовал сезон зимних активностей. Где обустроены лучшие трассы, катки, хоккейные коробки и прочие объекты для отдыха? На этот вопрос ответили в программе «Большой город» на СТВ.
Все на лыжи! В Минске стартовал сезон зимних активностей. Где обустроены лучшие трассы, катки, хоккейные коробки и прочие объекты для отдыха? На этот вопрос ответили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Мы подготовили небольшой обзор, как в некоторых странах, мягко говоря, не по-хозяйски относятся к некогда популярным лыжным курортам. Проще забросить и забыть, чем сохранить и дать второю жизнь.
Когда-то на строительство этих горнолыжных курортов ушли миллионы долларов. Сегодня они заброшены, и встретить там можно разве что любителей авангардных фотосессий.
Это Alps Ski Resort в Южной Корее, закрытый для посетителей уже более 15 лет. Интерес японцев к горнолыжному спорту упал, а туристов было немного. Кстати, Алпс Ски находится всего в ста км от Пхенчхана, где в 2018 году прошли зимние Олимпийские игры. Но даже это не стало поводом возродить объект.
А это уже Япония. Курорт Гунма Ски. После закрытия часть его территории была переоборудована в футбольный лагерь, но сегодня и от них не осталось ни следа. А вот о самом курорте напоминания сохранились: лыжи, сноуборды, ботинки и спецтехника – единственные обитатели Гунма Ски сегодня.
Перемещаемся в Европу, на французский курорт Сейнт Хонор. В момент строительства – в 80-е – комплекс задумывался как один из лучших в стране. Гостиницы на 1400 спальных мест, магазины, рестораны, подъемники должны были оправдать ставку правительства на туризм. Но, как говорится, эта ставка не сыграла.
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