Прямой эфир

«Проще забросить и забыть». Показываем, во что превратились лыжные курорты за рубежом

29 ноября 2022 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Все на лыжи! В Минске стартовал сезон зимних активностей. Где обустроены лучшие трассы, катки, хоккейные коробки и прочие объекты для отдыха? На этот вопрос ответили в программе «Большой город» на СТВ.  

«Проще забросить и забыть». Показываем, во что превратились лыжные курорты за рубежом-1

Екатерина Забенько, СТВ:  
Мы подготовили небольшой обзор, как в некоторых странах, мягко говоря, не по-хозяйски относятся к некогда популярным лыжным курортам. Проще забросить и забыть, чем сохранить и дать второю жизнь.  

«Проще забросить и забыть». Показываем, во что превратились лыжные курорты за рубежом-4

Когда-то на строительство этих горнолыжных курортов ушли миллионы долларов. Сегодня они заброшены, и встретить там можно разве что любителей авангардных фотосессий.  

«Проще забросить и забыть». Показываем, во что превратились лыжные курорты за рубежом-7

Это Alps Ski Resort в Южной Корее, закрытый для посетителей уже более 15 лет. Интерес японцев к горнолыжному спорту упал, а туристов было немного. Кстати, Алпс Ски находится всего в ста км от Пхенчхана, где в 2018 году прошли зимние Олимпийские игры. Но даже это не стало поводом возродить объект.  

«Проще забросить и забыть». Показываем, во что превратились лыжные курорты за рубежом-10

А это уже Япония. Курорт Гунма Ски. После закрытия часть его территории была переоборудована в футбольный лагерь, но сегодня и от них не осталось ни следа. А вот о самом курорте напоминания сохранились: лыжи, сноуборды, ботинки и спецтехника – единственные обитатели Гунма Ски сегодня.  

«Проще забросить и забыть». Показываем, во что превратились лыжные курорты за рубежом-13

Перемещаемся в Европу, на французский курорт Сейнт Хонор. В момент строительства – в 80-е – комплекс задумывался как один из лучших в стране. Гостиницы на 1400 спальных мест, магазины, рестораны, подъемники должны были оправдать ставку правительства на туризм. Но, как говорится, эта ставка не сыграла.  

Читайте также:  

Где зимой в Минске покататься на лыжах? Мнение эксперта Максима Воропая  

Как тренируются лыжники без снега и почему все ждут зиму? Рассказали спортсмены  

Зима посреди лета. Как делают искусственный снег и почему его нужно консервировать?  

# Социальная инфраструктура # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Крупнейший в мире вулкан проснулся на Гавайях
29 ноября 2022 08:53

Крупнейший в мире вулкан проснулся на Гавайях

Большой адронный коллайдер досрочно остановили из-за нехватки электричества
29 ноября 2022 08:42

Большой адронный коллайдер досрочно остановили из-за нехватки электричества

В Бельгии полицейские вышли на акцию протеста. Угадайте, кто же охранял митингующих?
29 ноября 2022 08:36

В Бельгии полицейские вышли на акцию протеста. Угадайте, кто же охранял митингующих?