«Проще забросить и забыть». Показываем, во что превратились лыжные курорты за рубежом

Все на лыжи! В Минске стартовал сезон зимних активностей. Где обустроены лучшие трассы, катки, хоккейные коробки и прочие объекты для отдыха? На этот вопрос ответили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Мы подготовили небольшой обзор, как в некоторых странах, мягко говоря, не по-хозяйски относятся к некогда популярным лыжным курортам. Проще забросить и забыть, чем сохранить и дать второю жизнь.

Когда-то на строительство этих горнолыжных курортов ушли миллионы долларов. Сегодня они заброшены, и встретить там можно разве что любителей авангардных фотосессий.

Это Alps Ski Resort в Южной Корее, закрытый для посетителей уже более 15 лет. Интерес японцев к горнолыжному спорту упал, а туристов было немного. Кстати, Алпс Ски находится всего в ста км от Пхенчхана, где в 2018 году прошли зимние Олимпийские игры. Но даже это не стало поводом возродить объект.