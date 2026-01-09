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Более миллиона человек в Германии находятся в состоянии долгосрочной безработицы

09 января 2026 06:32
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В Германии более миллиона человек находятся в состоянии долгосрочной безработицы, и каждый третий из них не имеет немецкого гражданства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более миллиона человек в Германии находятся в состоянии долгосрочной безработицы-2

За десять лет число безработных иностранцев значительно выросло, особенно среди беженцев. Государство ежегодно тратит миллиарды евро на пособия, а ситуацию все чаще называют социальной бомбой.

Почти полмиллиона детей растут в семьях, где родители годами не работают. Вероятность трудоустройства в таких условиях крайне низка, что эксперты связывают с недостаточными усилиями ЕС по интеграции мигрантов в европейское общество.

# Новости Германии

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