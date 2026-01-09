Более миллиона человек в Германии находятся в состоянии долгосрочной безработицы

В Германии более миллиона человек находятся в состоянии долгосрочной безработицы, и каждый третий из них не имеет немецкого гражданства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За десять лет число безработных иностранцев значительно выросло, особенно среди беженцев. Государство ежегодно тратит миллиарды евро на пособия, а ситуацию все чаще называют социальной бомбой.

Почти полмиллиона детей растут в семьях, где родители годами не работают. Вероятность трудоустройства в таких условиях крайне низка, что эксперты связывают с недостаточными усилиями ЕС по интеграции мигрантов в европейское общество.