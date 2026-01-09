Выставка «Казкі нашага дзяцінства» открылась в музее истории Городницы

В музее истории Городницы открылась выставка «Казкі нашага дзяцінства». Мастера представили около 70 авторских кукол и композиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героев – множество: от котенка Гава и ежика в тумане до Красной шапочки и Кота ученого. Работы выполнены в разных техниках папье-маше, полимерная глина, сухое валяние. Каждая фигура создана вручную и несет идеи добра, мира и любви.

Инна Ковтун, мастер-кукольник:

Мне хочется создавать сказку, мне хочется создавать настроение. Когда смотришь на работы, становится тепло в душе, ты как бы возвращаешься назад в детство. И это свое состояние ты проецируешь на окружающих.