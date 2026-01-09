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Выставка «Казкі нашага дзяцінства» открылась в музее истории Городницы

09 января 2026 07:06
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В музее истории Городницы открылась выставка «Казкі нашага дзяцінства». Мастера представили около 70 авторских кукол и композиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Казкі нашага дзяцінства» открылась в музее истории Городницы-2

Героев – множество: от котенка Гава и ежика в тумане до Красной шапочки и Кота ученого. Работы выполнены в разных техниках папье-маше, полимерная глина, сухое валяние. Каждая фигура создана вручную и несет идеи добра, мира и любви.

Выставка «Казкі нашага дзяцінства» открылась в музее истории Городницы-4

Инна Ковтун, мастер-кукольник:
Мне хочется создавать сказку, мне хочется создавать настроение. Когда смотришь на работы, становится тепло в душе, ты как бы возвращаешься назад в детство. И это свое состояние ты проецируешь на окружающих.

Выставка «Казкі нашага дзяцінства» открылась в музее истории Городницы-6

Галина Жемчужникова, мастер-кукольник:
Мне хотелось сделать такой мультфильм, он называется «Варежка». Это про бесконечное детское одиночество. Про ребенка, который очень хотел себе друга – собаку, котика – и он нашел его. Такие вещи, которые нам в детстве показывали и которым мы бы хотели научить наших детей, это очень важно.

Выставка будет работать весь январь.

# Выставка

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