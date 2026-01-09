Мощный шторм обрушился на Стамбул, вызвав серьезные разрушения: сорваны крыши домов, повалены деревья, затоплены улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мощный шторм обрушился на Стамбул, вызвав серьезные разрушения: сорваны крыши домов, повалены деревья, затоплены улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зафиксированы десятки инцидентов, включая повреждения зданий и транспорта. Стихия парализовала судоходство в проливе Дарданеллы и нанесла ущерб другим регионам страны. Для множества провинций, включая Стамбул и Анкару, объявлено предупреждение желтого уровня опасности. В ближайшее время ожидается резкое похолодание.