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ГАИ Беларуси перешла в усиленный режим работы из-за мощного циклона «Улли»

09 января 2026 06:01
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Мощный циклон «Улли» принес в Беларусь снегопады и метели. В Минске и четырех областях введен спецплан «Погода». Госавтоинспекция усилила работу, чтобы обеспечить безопасность движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ Беларуси перешла в усиленный режим работы из-за мощного циклона «Улли»-2

Водителей просят отказаться от поездок на личных авто и не оставлять машины вдоль дорог – это мешает уборке снега.

ГАИ Беларуси перешла в усиленный режим работы из-за мощного циклона «Улли»-4

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
В стране объявлен красный уровень опасности. Из-за сильного снега, метелей и порывистого ветра во многих регионах страны введен план «Погода. Снежные заносы». Госавтоинспекция убедительно просит всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными, отказаться от поездок на личном транспорте и отложить маршруты на дальние расстояния. 

Если пришлось сесть за руль, необходимо выбирать наиболее безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, так как тормозной путь на снегу и льду увеличивается в разы. Обязательно пристегиваться всем в автомобиле, избегать любых резких движений и маневров, которые могут привести к неуправляемому заносу и непредсказуемым последствиям. 

ГАИ Беларуси перешла в усиленный режим работы из-за мощного циклона «Улли»-6

Экипажи милиции готовы прийти на помощь каждому водителю и пешеходу. В экстренной ситуации звоните 102 или пишите в чат-бот МВД.

# Погода # Погода в Беларуси # Природные катаклизмы # ГАИ # Анна Банадык

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