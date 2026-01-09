ГАИ Беларуси перешла в усиленный режим работы из-за мощного циклона «Улли»

Мощный циклон «Улли» принес в Беларусь снегопады и метели. В Минске и четырех областях введен спецплан «Погода». Госавтоинспекция усилила работу, чтобы обеспечить безопасность движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителей просят отказаться от поездок на личных авто и не оставлять машины вдоль дорог – это мешает уборке снега.

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

В стране объявлен красный уровень опасности. Из-за сильного снега, метелей и порывистого ветра во многих регионах страны введен план «Погода. Снежные заносы». Госавтоинспекция убедительно просит всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными, отказаться от поездок на личном транспорте и отложить маршруты на дальние расстояния.

Если пришлось сесть за руль, необходимо выбирать наиболее безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, так как тормозной путь на снегу и льду увеличивается в разы. Обязательно пристегиваться всем в автомобиле, избегать любых резких движений и маневров, которые могут привести к неуправляемому заносу и непредсказуемым последствиям.