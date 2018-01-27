Новым тренером Виктории Азаренко может стать Вячеслав Коников

Новости Беларуси. Виктория Азаренко может снова начать тренироваться с Вячеславом Кониковым.

Как сообщает фан-группа спортсменки во «ВКонтакте» со ссылкой на hornetsports.com, Конников более 12 лет работал главным тренером мужской теннисной команды Университета Калифорния в Сакраменто. Недавно он подал в отставку, и теперь может стать личным тренером Виктории Азаренко.

Вячеслав Конников уже помогал профессиональной белорусской теннисистке с тренировками. С 1998 по 2002 года уроженец Минска уделял много внимания обучению будущей экс-первой ракетке мира в одиночном разряде. По его словам, девушка постоянно выходила за рамки тренировочной программы.

«Если я ставил какую-то задачу, она всегда эту задачу усложняла. Если я говорил, что надо ударить по мячу 100 раз, Вика делала 150», – вспоминает тренер в своём интервью для Tribuna.com.

В июле 2015 года белорусская теннисистка опубликовала в Instagram фото, в комментариях к которому поблагодарила Коникова. Виктория отмечает, что именно этот человек научил её стремиться к большему.

Осенью прошлого года стало известно, что от Виктории Азаренко ушёл тренер.