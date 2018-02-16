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Как смотрели олимпийский фристайл в ГУМе, где работает мама Ани Гуськовой: видеофакт

16 февраля 2018 19:22
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Новости Беларуси. Эхо первого белорусского золота долетело и до Родины. С особым волнением смотрели трансляцию в столичном универмаге, где работает мама олимпийской чемпионки Анны Гуськовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Анна Гуськова: «Эмоции были очень сильные, когда я увидела первое место» 

Продавцы и покупатели, затаив дыхание, прильнули к экранам телевизоров в секции «Электротехника». 

Как смотрели олимпийский фристайл в ГУМе, где работает мама Ани Гуськовой: видеофакт-1

  

Продавцы и покупатели столичного универмага:   
Эмоции переполняли всех, переполняли всех сотрудников и даже покупателей. В конце зала у нас телевизор, и мы смотрели и радовались за Анечку. 

Как смотрели олимпийский фристайл в ГУМе, где работает мама Ани Гуськовой: видеофакт-4

  

Мы сегодня вообще в таком трансе, что переполняют эмоции. Плачем, рады за нас, за нее. Во-первых, то, что у нас ее мама работает. А во-вторых, то, что наша, белоруска заняла первое место. Мы знаем ее, растили и мы ее знаем с рождения.  

Как смотрели олимпийский фристайл в ГУМе, где работает мама Ани Гуськовой: видеофакт-7

  

Эмоции были, когда после прыжка она приземлялась. Попытку хорошую выполнила, то есть тогда эмоции. А так – просто затаив дыхание.  

Как смотрели олимпийский фристайл в ГУМе, где работает мама Ани Гуськовой: видеофакт-10

  

Когда китайский фристайлист упал, тогда все крикнули: «Золото!»   

«Истоптали мурашки от волнения за фристайлисток». Реакция соцсетей на победу Анны Гуськовой  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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