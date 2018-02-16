Как смотрели олимпийский фристайл в ГУМе, где работает мама Ани Гуськовой: видеофакт

Новости Беларуси. Эхо первого белорусского золота долетело и до Родины. С особым волнением смотрели трансляцию в столичном универмаге, где работает мама олимпийской чемпионки Анны Гуськовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Гуськова: «Эмоции были очень сильные, когда я увидела первое место»

Продавцы и покупатели, затаив дыхание, прильнули к экранам телевизоров в секции «Электротехника».