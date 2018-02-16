Как смотрели олимпийский фристайл в ГУМе, где работает мама Ани Гуськовой: видеофакт
Новости Беларуси. Эхо первого белорусского золота долетело и до Родины. С особым волнением смотрели трансляцию в столичном универмаге, где работает мама олимпийской чемпионки Анны Гуськовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анна Гуськова: «Эмоции были очень сильные, когда я увидела первое место»
Продавцы и покупатели, затаив дыхание, прильнули к экранам телевизоров в секции «Электротехника».
Продавцы и покупатели столичного универмага:
Эмоции переполняли всех, переполняли всех сотрудников и даже покупателей. В конце зала у нас телевизор, и мы смотрели и радовались за Анечку.
Мы сегодня вообще в таком трансе, что переполняют эмоции. Плачем, рады за нас, за нее. Во-первых, то, что у нас ее мама работает. А во-вторых, то, что наша, белоруска заняла первое место. Мы знаем ее, растили и мы ее знаем с рождения.
Эмоции были, когда после прыжка она приземлялась. Попытку хорошую выполнила, то есть тогда эмоции. А так – просто затаив дыхание.