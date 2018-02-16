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«У меня сегодня есть вопросы к каждому из капитанов»: Тетерин об отставке Дуброва и Волчкова

16 февраля 2018 20:08
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Новости Беларуси. Эдуард Дубров и Владимир Волчков освобождены с капитанских постов женской и мужской сборных страны по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис: Волчков и Дубров освобождены от постов капитанов команд  

«У меня сегодня есть вопросы к каждому из капитанов»: Тетерин об отставке Дуброва и Волчкова-1

  

16 февраля прошло расширенное заседание бюро правления Белорусской теннисной федерации. Главная тема обсуждения – итоги выступления национальной женской и мужской команд в февральских матчах Кубка Федерации и Кубка Дэвиса. Они были признаны неудовлетворительными. 

«У меня сегодня есть вопросы к каждому из капитанов»: Тетерин об отставке Дуброва и Волчкова-4

   

Как следствие, капитаны Владимир Волчков и Эдуард Дубров были отстранены от работы. За их отставку бюро проголосовало единогласно. Кандидатуры новых тренеров будут представлены в течение месяца.  

«У меня сегодня есть вопросы к каждому из капитанов»: Тетерин об отставке Дуброва и Волчкова-7

  

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:  
У меня сегодня есть вопросы определенные к каждому из капитанов, потому что все-таки после каждого поражения… Я сам бы капитаном, и самому приходилось оставлять этот пост. Проиграл значит часть ответственности и нагрузки лежит и на тренерском штабе, и на капитанах конкретно.  

Они должны были в решающий момент найти те слова. Они должны поддержать игрока, вселить в него уверенность.  Потому что, как показала практика, была борьба. Во всех матчах была борьба, не было без борьбы. И вот эти один-два мяча, они решают многое в теннисе. И вот здесь как раз и есть роль капитана и тренерского штаба, чтобы правильно подсказать, поддержать, вселить уверенность или сделать то невозможное, что позволит победить.  

«У меня сегодня есть вопросы к каждому из капитанов»: Тетерин об отставке Дуброва и Волчкова-10

  

Напомним, мужская сборная проиграла оппонентам из Австрии со счетом 0:5 в первом круге первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса. А девушки на прошлой неделе сражалась в четвертьфинале мировой группы Кубка Федерации. Матч проходил на «Чижовка-Арене» и завершился в пользу команды Германии – 3:2.  

# Теннис # Фотофакт # Владимир Волчков # Сергей Тетерин # Эдуард Дубров

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