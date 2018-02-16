«У меня сегодня есть вопросы к каждому из капитанов»: Тетерин об отставке Дуброва и Волчкова

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:

У меня сегодня есть вопросы определенные к каждому из капитанов, потому что все-таки после каждого поражения… Я сам бы капитаном, и самому приходилось оставлять этот пост. Проиграл – значит часть ответственности и нагрузки лежит и на тренерском штабе, и на капитанах конкретно.

Они должны были в решающий момент найти те слова. Они должны поддержать игрока, вселить в него уверенность. Потому что, как показала практика, была борьба. Во всех матчах была борьба, не было без борьбы. И вот эти один-два мяча, они решают многое в теннисе. И вот здесь как раз и есть роль капитана и тренерского штаба, чтобы правильно подсказать, поддержать, вселить уверенность или сделать то невозможное, что позволит победить.