Шарапова и Азаренко покинули топ-10 богатейших спортсменок мира

Новости мира. Журнал Forbes опубликовал список самых богатых мировых спортсменок. В топ-10 восемь мест занимают теннисистки. Впервые за 12 лет в десятке богатейших в рейтинге нет Марии Шараповой. Спортсменка почти год не принимала участия в соревнованиях. Из-за этого теннисистка опустила на 11 место. Чем занималась Мария Шарапова во время дисквалификации (смотрите здесь)

Фото: mariasharapova

В 2017 году первое место заняла Серена Уильямс – спортсменка скоро станет мамой. Доход теннисистки составил 27 миллионов долларов. Ее родная сестра Винус Уильмс заняла пятое место с доходом 10,5 миллионов.

Серена (слева) и Винус (справа). Фото: venuswilliams

На втором месте оказалась Анжелика Кербер – немецкая теннисистка заработала на 15 миллионов меньше Уильямс. Топ-3 замкнула американская гонщица Даника Сью Патрик. На четвертом месте расположилась боец ММА из США Ронда Раузи.

Анжелика Кербер. Фото: angie.kerber

В топ-10 вошли теннисистки Гарбинье Мугуруса, Каролин Возняцки, Агнешка Радваньска, Эжени Бушар и Симона Халеп. Они заняли с шестого по десятое место соответственно.

Каролин Возняцки. Фото: carowozniacki

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко покинула десятку богатейших спортсменок в нынешнем году. В прошлогоднем списке она находилась на 9 месте с доходом в 6,6 миллионов долларов.

Фото: vichka35