Прямой эфир

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть

17 июня 2023 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мы продолжаем серию репортажей, посвященных главному мультиспортивному форуму, который летом примет наша страна. II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. Особенностью старта станет то, что объекты и арены не ограничатся одним или максимум двумя проводящими городами, как часто такое бывает в Европе. Наш оргкомитет пошел дальше. География действительно обширна и впечатляет. Соревнования состоятся во всех областных и некоторых районных центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Тулупов подготовил краткий гайд о том, что и где смотреть. Итак, на старте – Беларусь!

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-1

Минск крупными спортивными мероприятиями не удивишь. Провести чемпионат Европы – пожалуйста, принять этап Кубка планеты – без проблем, даже хоккейный чемпионат мира с его особенным райдером состоялся на ура. Венцом стараний устроителей-горожан являются II Европейские игры 2019 года. Но можно не сомневаться, предстоящий мультистарт также пройдет на достойном организационном уровне.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-4

Минск станет домом для представителей 10 видов спорта. Все объекты хорошо знакомы и участникам, и зрителям. К примеру, пятиборцы главной базой выбрали университет физической культуры. Задумка и логика понятны. В пятиминутной пешей доступности здесь плавательный бассейн, зал для фехтования и стадион для лазер-рана.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-7

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Прекрасная спортивная база, современная. Вы видите, реконструирован стадион. Понятно, что идут еще какие-то улучшения, доработки, но это уже небольшая работа.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-10

Вот стрелковый комплекс имени Маршала Тимошенко в Уручье. Отреставрированный, укомплектованный современным оборудованием. Здесь наблюдать за результатами можно в режиме реального времени. Промежуточная таблица выводится зрителям после каждого выстрела. Вся борьба ощущается так, как будто сам стоишь на стрельбище.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-13

Владислав Степанюк, директор РЦОП по стрелковым видам спорта:
Система сейчас готова на 100 %. И это показали результаты, взаимодействие организовано, все системы исправно с наилучшим качеством отработали на этих соревнованиях.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-16

Дворец художественной гимнастики на спортивной карте Минска – едва ли не самый новый крупный объект. Однако он тоже успел обкататься на международном уровне. Также не забудем про Palova Arena и СОК «Олимпийский». Здесь будут играть в баскетбол 3х3 и пляжный футбол соответственно. Во Дворце спорта «Уручье» сразятся в мини-футбол. Дворец спорта и училище олимпийского резерва примут волейболистов. На стадионе «Динамо» и в манеже на Калиновского разыграют медали легкоатлеты. Не забудем и про «Минск-Арену», где состоятся церемонии открытия и закрытия Игр. В общем, официальная столица Беларуси останется и столицей спортивной. Но и в других городах скучно не будет.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-19

В Минской области выбор пал на Солигорск, Молодечно и Борисов. В городе калийщиков, как ни странно, лучших определят борцы. В местном центре тенниса пройдут соревнования по трем видам: вольной, греко-римской и женской.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-22

В Молодечно разместятся пляжные волейболисты. Корты здесь соответствуют всем международным нормам. В Борисове при необходимости пройдут некоторые мини-футбольные баталии.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-25

Жители Бреста смогут насладиться гандболом и плаванием. Причем соревнования будут сменять друг друга. Так что томиться с выбором не придется. На смену ручному мячу придет турнир в бассейне.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-28

Северный регион также примет представителей двух видов. В Орше состоится турнир боксеров. А в самом Витебске, прямо в амфитеатре, мериться силами придется бойцам муай-тай. Важная особенность: соревноваться они будут под открытым небом.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-31

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:
Несколько лет подряд в Таиланде чемпионаты мира проходили на открытом воздухе, под шатрами. Один раз даже на рынке, один раз на стадионе. Поэтому многие из ребят имеют опыт боев под открытом небом. И в жару +30 и более. Поэтому я думаю, что с этим вопросом проблем не будет.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-34

Гомельская область также примет приверженцев боевых видов. В областном центре пройдут соревнования по дзюдо, а в Жлобине соберутся самбисты.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-37

Гродно примет тяжелоатлетов и хоккеистов на траве. И если с мастерами грифа и блинов все стандартно, то в летнем хоккее будет изюминка. Будет представлен относительно новый и динамичный вид – соревнования в формате 5 на 5.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-40

И, наконец, могилевчане смогут посетить турниры по стрельбе из лука и каратэ. И здесь все продумано до мелочей. Накладок нет. Отсоревновались одни – уступили место другим.

Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть-43

Выбор видов спорта весьма разнообразен. Каждый себе может найти что-то по душе. Главное – не оставаться в стороне от спортивного праздника. На старте – вся Беларусь.

# Игры стран СНГ # общество # Михаил Прокопенко # Владислав Степанюк # Виталий Тишуров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дугин: в СВО речь идёт не только о решении приграничных вопросов. Это восстание героев против тотальной доминации торговцев
17 июня 2023 17:53

Дугин: в СВО речь идёт не только о решении приграничных вопросов. Это восстание героев против тотальной доминации торговцев

Пустовой: в санкционный список попал и я. Наконец-то. Угрожают уголовным делом за поддержку Лукашенко
17 июня 2023 17:18

Пустовой: в санкционный список попал и я. Наконец-то. Угрожают уголовным делом за поддержку Лукашенко

Разбудит ли ядерное оружие в Беларуси инстинкт самосохранения Запада? Анонс «Недели»
17 июня 2023 16:36

Разбудит ли ядерное оружие в Беларуси инстинкт самосохранения Запада? Анонс «Недели»