Турниры II Игр стран СНГ пройдут по всей Беларуси. Краткий гайд – где и что смотреть

Мы продолжаем серию репортажей, посвященных главному мультиспортивному форуму, который летом примет наша страна. II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. Особенностью старта станет то, что объекты и арены не ограничатся одним или максимум двумя проводящими городами, как часто такое бывает в Европе. Наш оргкомитет пошел дальше. География действительно обширна и впечатляет. Соревнования состоятся во всех областных и некоторых районных центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Тулупов подготовил краткий гайд о том, что и где смотреть. Итак, на старте – Беларусь!

Минск крупными спортивными мероприятиями не удивишь. Провести чемпионат Европы – пожалуйста, принять этап Кубка планеты – без проблем, даже хоккейный чемпионат мира с его особенным райдером состоялся на ура. Венцом стараний устроителей-горожан являются II Европейские игры 2019 года. Но можно не сомневаться, предстоящий мультистарт также пройдет на достойном организационном уровне.

Минск станет домом для представителей 10 видов спорта. Все объекты хорошо знакомы и участникам, и зрителям. К примеру, пятиборцы главной базой выбрали университет физической культуры. Задумка и логика понятны. В пятиминутной пешей доступности здесь плавательный бассейн, зал для фехтования и стадион для лазер-рана.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Прекрасная спортивная база, современная. Вы видите, реконструирован стадион. Понятно, что идут еще какие-то улучшения, доработки, но это уже небольшая работа.

Вот стрелковый комплекс имени Маршала Тимошенко в Уручье. Отреставрированный, укомплектованный современным оборудованием. Здесь наблюдать за результатами можно в режиме реального времени. Промежуточная таблица выводится зрителям после каждого выстрела. Вся борьба ощущается так, как будто сам стоишь на стрельбище.

Владислав Степанюк, директор РЦОП по стрелковым видам спорта:

Система сейчас готова на 100 %. И это показали результаты, взаимодействие организовано, все системы исправно с наилучшим качеством отработали на этих соревнованиях.

Дворец художественной гимнастики на спортивной карте Минска – едва ли не самый новый крупный объект. Однако он тоже успел обкататься на международном уровне. Также не забудем про Palova Arena и СОК «Олимпийский». Здесь будут играть в баскетбол 3х3 и пляжный футбол соответственно. Во Дворце спорта «Уручье» сразятся в мини-футбол. Дворец спорта и училище олимпийского резерва примут волейболистов. На стадионе «Динамо» и в манеже на Калиновского разыграют медали легкоатлеты. Не забудем и про «Минск-Арену», где состоятся церемонии открытия и закрытия Игр. В общем, официальная столица Беларуси останется и столицей спортивной. Но и в других городах скучно не будет.

В Минской области выбор пал на Солигорск, Молодечно и Борисов. В городе калийщиков, как ни странно, лучших определят борцы. В местном центре тенниса пройдут соревнования по трем видам: вольной, греко-римской и женской.

В Молодечно разместятся пляжные волейболисты. Корты здесь соответствуют всем международным нормам. В Борисове при необходимости пройдут некоторые мини-футбольные баталии.

Жители Бреста смогут насладиться гандболом и плаванием. Причем соревнования будут сменять друг друга. Так что томиться с выбором не придется. На смену ручному мячу придет турнир в бассейне.

Северный регион также примет представителей двух видов. В Орше состоится турнир боксеров. А в самом Витебске, прямо в амфитеатре, мериться силами придется бойцам муай-тай. Важная особенность: соревноваться они будут под открытым небом.

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:

Несколько лет подряд в Таиланде чемпионаты мира проходили на открытом воздухе, под шатрами. Один раз даже на рынке, один раз на стадионе. Поэтому многие из ребят имеют опыт боев под открытом небом. И в жару +30 и более. Поэтому я думаю, что с этим вопросом проблем не будет.

Гомельская область также примет приверженцев боевых видов. В областном центре пройдут соревнования по дзюдо, а в Жлобине соберутся самбисты.

Гродно примет тяжелоатлетов и хоккеистов на траве. И если с мастерами грифа и блинов все стандартно, то в летнем хоккее будет изюминка. Будет представлен относительно новый и динамичный вид – соревнования в формате 5 на 5.

И, наконец, могилевчане смогут посетить турниры по стрельбе из лука и каратэ. И здесь все продумано до мелочей. Накладок нет. Отсоревновались одни – уступили место другим.