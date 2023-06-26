Футбол. «Нафтан» одержал волевую победу над БАТЭ в ЧБ

Борисовчане на правах хозяев поля уверенно начали игру и на 16-й минуте открыли счет. Однако совсем скоро Тимур Пухов восстановил паритет. Тем не менее подопечные Кирилла Альшевского продолжали владеть инициативой, но реализовать свое преимущество не смогли. Тогда как гости на 81-й минуте усилиями Кирилла Кириленко забили победный мяч. Как итог – 2:1 в пользу «Нафтана». Дружина из Новополоцка прервала серию из восьми поражений.