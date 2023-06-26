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Футбол. «Нафтан» одержал волевую победу над БАТЭ в ЧБ

26 июня 2023 14:44
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Новости Беларуси. В заключительном матче 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу новополоцкий «Нафтан» одержал волевую победу над БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Нафтан» одержал волевую победу над БАТЭ в ЧБ-1

Борисовчане на правах хозяев поля уверенно начали игру и на 16-й минуте открыли счет. Однако совсем скоро Тимур Пухов восстановил паритет. Тем не менее подопечные Кирилла Альшевского продолжали владеть инициативой, но реализовать свое преимущество не смогли. Тогда как гости на 81-й минуте усилиями Кирилла Кириленко забили победный мяч. Как итог – 2:1 в пользу «Нафтана». Дружина из Новополоцка прервала серию из восьми поражений.

Футбол. «Нафтан» одержал волевую победу над БАТЭ в ЧБ-4

Таким образом, тройку лидеров национального чемпионата возглавляет гродненский «Неман», следом идут минское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ». Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».

Футбол. «Нафтан» одержал волевую победу над БАТЭ в ЧБ-7

Полная цифровая картина тура на ваших экранах. Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, забивший 12 мячей.

# Футбол Беларуси # Тимур Пухов # Кирилл Кириленко # Фотофакт

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