Футбол. «Нафтан» одержал волевую победу над БАТЭ в ЧБ

Новости Беларуси. В заключительном матче 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу новополоцкий «Нафтан» одержал волевую победу над БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В заключительном матче 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу новополоцкий «Нафтан» одержал волевую победу над БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Борисовчане на правах хозяев поля уверенно начали игру и на 16-й минуте открыли счет. Однако совсем скоро Тимур Пухов восстановил паритет. Тем не менее подопечные Кирилла Альшевского продолжали владеть инициативой, но реализовать свое преимущество не смогли. Тогда как гости на 81-й минуте усилиями Кирилла Кириленко забили победный мяч. Как итог – 2:1 в пользу «Нафтана». Дружина из Новополоцка прервала серию из восьми поражений.
Таким образом, тройку лидеров национального чемпионата возглавляет гродненский «Неман», следом идут минское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ». Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».
Полная цифровая картина тура на ваших экранах. Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, забивший 12 мячей.