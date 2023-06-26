Минспорта Беларуси: на сегодня заявку на участие во II Играх стран СНГ подали 18 государств

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу « По существу » соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Алена Сырова, СТВ: Будем говорить о важнейшем спортивном событии, которое нас ждет этим летом – II Игры стран СНГ. Звучит много разных мнений, много подробностей. Александр Викентьевич, у меня вопрос к вам как к представителю Минспорта. Корректно ли говорить о том, что эти Игры СНГ – это наша альтернатива и ответ на Олимпийские игры, которые сейчас не могут полноценно проходить?

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси: Олимпийские игры, наверное, нет. А вот III Европейские игры, которые проходят в Кракове, наверное, да. Как вы знаете, была торжественная церемония открытия игр, где зрители освистали главу государства, премьер-министра и проводимую политику в стране. Это очень показывает четко, что происходит в стране и какое отношение народа. А у нас как раз таки все наоборот. У нас главу государства ценят, уважают, гордятся главой государства. И задача главы государства поставлена, чтобы мы II Игры стран СНГ провели на высочайшем уровне, как мы это умеем. Поэтому сейчас активно готовимся. И я уверен, что те, кто примет участие и как турист, и как спортсмен, увидят ту настоящую Беларусь – чистую, красивую, ухоженную. Где порядок, где любят спорт, любят физическую культуру. И мы еще раз продемонстрируем, какая прекрасная у нас страна.

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, у нас был опыт от 2014 года, когда проводился чемпионат мира по хоккею. Действительно, Минск превратился в спортивную столицу. Может, нам изнутри так казалось, потому что мы действительно жили этим хоккеем, даже люди, которые совершенно не имели к нему никакого отношения. И 2019 год, когда действительно мы погрузились в атмосферу Европейских игр. Это будет так же, по вашему мнению? Тогда, казалось, приезжали иностранцы, привозили какую-то свою субкультуру, свою манеру боления, фан-зоны по всему городу. Здесь мы как бы локализуемся в пределах СНГ. Будет так же?

Александр Дорохович:

На сегодня заявку подали 18 стран – это девять стран СНГ и девять не СНГ. И до 4 июля так называемый дедлайн, мы ожидаем окончания периода приема заявок. Поэтому мы рассчитываем, что здесь будет много стран, много участников. И поэтому мы рассчитываем, что здесь будет много иностранцев.

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