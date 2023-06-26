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Заглянули даже в раздевалки. Журналистам показали, где будут проходить II Игры стран СНГ

26 июня 2023 15:18
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Новости Беларуси. В Минске проходит пресс-тур для журналистов зарубежных СМИ перед II Играми стран СНГ. В понедельник, 26 июня, гости столицы смогли познакомиться с Национальным олимпийским стадионом «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Заглянули даже в раздевалки. Журналистам показали, где будут проходить II Игры стран СНГ-1

Для сотрудников иностранных средств массовой информации, которым предстоит работать на главном мультифоруме этого лета, была организована полноценная экскурсия. Стадион «Динамо» на Играх СНГ примет состязания по легкой атлетике. Однако осмотр объекта одними беговыми дорожками не ограничился. Журналисты заглянули в тир, на скалодром и в раздевалки футболистов. И своими глазами увидели, что Беларусь к проведению соревнований готова.

Заглянули даже в раздевалки. Журналистам показали, где будут проходить II Игры стран СНГ-4

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
На фоне агрессивной политики по ограничению коммуникаций между людьми, человеческих контактов в наших сопредельных странах мы, наоборот, максимально пытаемся открыться, показать, как мы живем. Мы хотим сделать у себя – и сделаем без всяких сомнений – именно праздник спорта. Настоящего спорта, где люди будут соревноваться и выяснять отношения на спортивных аренах. И в этой связи подарим праздник, не омраченный визовыми и различными препятствиями передвижения. Поэтому гостей всех ждем, это еще раз подтверждает наше гостеприимство.

Ковальчук о II Играх стран СНГ: более 2 тысяч спортсменов прошли через аккредитационную систему.

Заглянули даже в раздевалки. Журналистам показали, где будут проходить II Игры стран СНГ-7

Пресс-тур продлится до субботы. За это время журналисты посетят спортивные объекты и достопримечательности не только в Минске, но и за его пределами. А главное спортивное событие этого лета, II Игры стран СНГ, стартует уже 4 августа.

# Игры стран СНГ # Анатолий Глаз # Фотофакт

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