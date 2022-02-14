Лидируют норвежцы, Беларусь на 22-й строчке. Подводим итоги соревновательного дня на ОИ в Пекине

Кроме фристайла, на Олимпийских играх в Пекине 14 февраля были разыграны еще три комплекта медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ожидаемое золото в танцах на льду взял французский тандем – Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Лидеры мирового фигурного катания соперников объехали, что называется, на одном коньке.