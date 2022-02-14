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Лидируют норвежцы, Беларусь на 22-й строчке. Подводим итоги соревновательного дня на ОИ в Пекине

14 февраля 2022 19:29
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Кроме фристайла, на Олимпийских играх в Пекине 14 февраля были разыграны еще три комплекта медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ожидаемое золото в танцах на льду взял французский тандем – Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Лидеры мирового фигурного катания соперников объехали, что называется, на одном коньке.

Лидируют норвежцы, Беларусь на 22-й строчке. Подводим итоги соревновательного дня на ОИ в Пекине-1

Пара не только показала лучший прокат в сезоне, но и установила новый мировой рекорд.

Лидируют норвежцы, Беларусь на 22-й строчке. Подводим итоги соревновательного дня на ОИ в Пекине-4

Триумфом заокеанских спортсменок завершились соревнования по бобслею. На пьедестале – две американки и канадка. Самой быстрой оказалась Кейли Хамфрис. Она почти на 2 секунды опередила свою же соотечественницу.

Лидируют норвежцы, Беларусь на 22-й строчке. Подводим итоги соревновательного дня на ОИ в Пекине-7

И, наконец, третье золото дня отправится в Австрию. Спортсмены этой страны выиграли командный турнир среди прыгунов с трамплина.

Лидируют норвежцы, Беларусь на 22-й строчке. Подводим итоги соревновательного дня на ОИ в Пекине-10

Очередной соревновательный день в Пекине позади, а это значит, что можно подвести итоги в командном зачете. Рейтинг продолжают возглавлять норвежцы. Они еще больше оторвались от немцев. У бундестим промежуточное серебро. Тройку лучших дружин замыкают американцы. Наша национальная команда с двумя серебряными наградами Антона Смольского и Анны Гуськовой занимает 22-е место.

Лидируют норвежцы, Беларусь на 22-й строчке. Подводим итоги соревновательного дня на ОИ в Пекине-13

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# Зимняя Олимпиада # Антон Смольский # Анна Гуськова # Габриэла Пападакис # Гийом Сизерон # Кейли Хамфрис # Фотофакт

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