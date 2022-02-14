Вышла и взлетела. Как Анне Гуськовой удалось выполнить самый сложный прыжок и взять медаль в Пекине
Новости Беларуси. Это был самый сложный ее прыжок, выполнить который удалось почти безукоризненно. Каждая медаль в белорусской копилке – на вес золота. И доказательство того, что верность выбранному пути и четкое следование целям дают именно тот результат, который приводит на пьедестал и которым гордится вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь на недосягаемой высоте. Анна Гуськова завоевала серебро. Весь 2019 год олимпийская чемпионка Пхенчхана пропускала. Она восстанавливалась после травм. Но тело ведь все помнит. В Пекине белоруска заняла 6-е место в первой квалификации и в составе лучшей шестерки пробилась в финал. Сделала ставку на чистое исполнение. Вышла и взлетела. Так началась новая спортивная история с белорусским отливом.
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Полет, форма и приземление. Коэффициенты сложности прыжков зашкаливают. На трамплине снежного парка Геньтин сильнейшая лыжная акробатка последних двух олимпийских циклов Анна Гуськова набрала без пяти сотых 108 баллов.
Результат смогла превзойти только прославленная китаянка Сюй Мэнтао, всего на шесть десятых опередив белоруску. До второй подряд олимпийской победы нашей спортсменке не хватило совсем чуть-чуть. Несмотря на это градус эмоций белорусской команды запредельно зашкаливал.
Лыжную акробатику добавили в программу Олимпийских игр 30 лет назад. И именно в этой дисциплине белорусы добивались максимальных успехов. В списке чемпионов и призеров Олимпиад Алексей Гришин, Алла Цупер, Антон Кушнир, Анна Гуськова и Дмитрий Дащинский. Белорусские спортсмены регулярно привозят медали главного старта четырехлетия в этом виде спорта.
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Серебро Анны Гуськовой – логичное подтверждение высочайшего класса отечественной школы фристайла. Спортсменка сделала максимум на трамплине и принесла в копилку нашей сборной вторую медаль на Играх – 2022. И разукрасила олимпийский пьедестал в красно-зеленый.
15 февраля на снежные склоны Пекина выйдет мужская сборная по фристайлу. Держим кулаки и болеем за наших.
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