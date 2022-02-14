Вышла и взлетела. Как Анне Гуськовой удалось выполнить самый сложный прыжок и взять медаль в Пекине

Новости Беларуси. Это был самый сложный ее прыжок, выполнить который удалось почти безукоризненно. Каждая медаль в белорусской копилке – на вес золота. И доказательство того, что верность выбранному пути и четкое следование целям дают именно тот результат, который приводит на пьедестал и которым гордится вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь на недосягаемой высоте. Анна Гуськова завоевала серебро. Весь 2019 год олимпийская чемпионка Пхенчхана пропускала. Она восстанавливалась после травм. Но тело ведь все помнит. В Пекине белоруска заняла 6-е место в первой квалификации и в составе лучшей шестерки пробилась в финал. Сделала ставку на чистое исполнение. Вышла и взлетела. Так началась новая спортивная история с белорусским отливом. Анна Гуськова о серебре на Олимпиаде: «Не могу поверить своим глазам, что это произошло!» – читайте здесь.

Полет, форма и приземление. Коэффициенты сложности прыжков зашкаливают. На трамплине снежного парка Геньтин сильнейшая лыжная акробатка последних двух олимпийских циклов Анна Гуськова набрала без пяти сотых 108 баллов.

Результат смогла превзойти только прославленная китаянка Сюй Мэнтао, всего на шесть десятых опередив белоруску. До второй подряд олимпийской победы нашей спортсменке не хватило совсем чуть-чуть. Несмотря на это градус эмоций белорусской команды запредельно зашкаливал.