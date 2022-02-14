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Вышла и взлетела. Как Анне Гуськовой удалось выполнить самый сложный прыжок и взять медаль в Пекине

14 февраля 2022 18:00
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Новости Беларуси. Это был самый сложный ее прыжок, выполнить который удалось почти безукоризненно. Каждая медаль в белорусской копилке – на вес золота. И доказательство того, что верность выбранному пути и четкое следование целям дают именно тот результат, который приводит на пьедестал и которым гордится вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вышла и взлетела. Как Анне Гуськовой удалось выполнить самый сложный прыжок и взять медаль в Пекине-1

Беларусь на недосягаемой высоте. Анна Гуськова завоевала серебро. Весь 2019 год олимпийская чемпионка Пхенчхана пропускала. Она восстанавливалась после травм. Но тело ведь все помнит. В Пекине белоруска заняла 6-е место в первой квалификации и в составе лучшей шестерки пробилась в финал. Сделала ставку на чистое исполнение. Вышла и взлетела. Так началась новая спортивная история с белорусским отливом.  

Анна Гуськова о серебре на Олимпиаде: «Не могу поверить своим глазам, что это произошло!» – читайте здесь.  

Вышла и взлетела. Как Анне Гуськовой удалось выполнить самый сложный прыжок и взять медаль в Пекине-3

Полет, форма и приземление. Коэффициенты сложности прыжков зашкаливают. На трамплине снежного парка Геньтин сильнейшая лыжная акробатка последних двух олимпийских циклов Анна Гуськова набрала без пяти сотых 108 баллов.  

Вышла и взлетела. Как Анне Гуськовой удалось выполнить самый сложный прыжок и взять медаль в Пекине-5

Результат смогла превзойти только прославленная китаянка Сюй Мэнтао, всего на шесть десятых опередив белоруску. До второй подряд олимпийской победы нашей спортсменке не хватило совсем чуть-чуть. Несмотря на это градус эмоций белорусской команды запредельно зашкаливал.  

Вышла и взлетела. Как Анне Гуськовой удалось выполнить самый сложный прыжок и взять медаль в Пекине-7

Лыжную акробатику добавили в программу Олимпийских игр 30 лет назад. И именно в этой дисциплине белорусы добивались максимальных успехов. В списке чемпионов и призеров Олимпиад Алексей Гришин, Алла Цупер, Антон Кушнир, Анна Гуськова и Дмитрий Дащинский. Белорусские спортсмены регулярно привозят медали главного старта четырехлетия в этом виде спорта.  

Тренер команды Беларуси по фристайлу о медали Гуськовой: «Собралась и сделала работу от начала и до конца на отлично» – читайте здесь.  

Вышла и взлетела. Как Анне Гуськовой удалось выполнить самый сложный прыжок и взять медаль в Пекине-9

Серебро Анны Гуськовой – логичное подтверждение высочайшего класса отечественной школы фристайла. Спортсменка сделала максимум на трамплине и принесла в копилку нашей сборной вторую медаль на Играх – 2022. И разукрасила олимпийский пьедестал в красно-зеленый.

15 февраля на снежные склоны Пекина выйдет мужская сборная по фристайлу. Держим кулаки и болеем за наших.  

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# Зимняя Олимпиада # Анна Гуськова # Алла Цупер # Антон Кушнир # Дмитрий Дащинский

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