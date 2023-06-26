«Он стоит, гимн, флаг, а у него слёзы текут». Анатолий Симончик о важности госсимволов для спортсменов
Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя, вице-президент Европейской федерации муай-тай (EMF), член исполкома Международной федерации ассоциаций муай-тай IFMA:
Когда обычно в декабре чемпионат мира в Таиланде, ну обычно с руководителем списываешься, ей принято привозить какие-то сувениры. Каждая страна. И вот самое интересное, было у меня шесть заявок, привезите белорусскую маечку. Белорусскую, именно с символикой Беларуси, именно с вышивкой, понимаете. То есть это реклама страны. Плюс чемпионат мира транслируется куда? Белорусский спортсмен стоит на первом, играет гимн и флаг. У нас тяжик, который весит 106 килограмм, выиграл. Он стоит, гимн, флаг, а у него слезы текут.
Алена Сырова, СТВ:
Кстати, давайте вот эту тему затронем, Алла. Вот как считаете, государственные символы, с которыми спортсмены выходят на пьедестал, гимн, флаг? Все это, я думаю, у всех вызывают эти мурашки, эти слезы в глазах. Даже у зрителей. Не зря ведь бьют именно по этому, когда пытаются деморализовать спортсменов и лишить права выступать на международных соревнованиях под своими символами. Не только Беларусь с этим сталкивается. И здесь всегда есть два мнения. Одно – нет, надо бойкотировать, потому что либо со всем, либо ни с чем, либо ничего. А другое – когда говорим о том, что спортсмены вкладывают титанические, колоссальные усилия, и все равно мы своих узнаем из тысячи, из миллионов и будем гордиться им одним. Каждый будет понимать, что это белорус. Вот с вашей точки зрения, важно ли для спортсмена выступать именно под своими символами? Либо, учитывая нынешнюю ситуацию, все-таки можно сделать поправку?
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Ну вообще априори, конечно, гимн и флаг, и символы, это обязательно, потому что мы же представляем страну, и мы национальная команда. То есть нас должны отличать как-то. Но я смотрю, вы знаете, они же используют такие методы, они начинают унижать. То есть какая мы команда беженцев? Ну, это ни разу не правда. То есть я смотрю, какие-то терминологии они вводят. По-другому не могут. И допустить надо. И получается, что начинается просто унижение. Я просто смотрю, до которого уровня команда может унизиться. Многие на это не согласны.
Кирилл Казаков, СТВ:
Слушай, психологическое давление – это ведь тоже соперничество, да? Задавился человек психологически – ты уже можешь себе балл набавить, потому что ты сильнее. Ну так же?
Алена Сырова:
Ну где та самая грань, вот этот баланс? Потому что вы говорите, видите, и спортсмены сами так реагируют. А есть и те, кто говорят, что я пахал столько лет, в общем-то, да, и на свой конкретный, личный результат. Может, у вас это по-другому, все-таки командный вид спорта, да? Но, наверное, у тех, кто одиночники, личники, у них могут быть разные подходы.
Алла Тетерина:
Конечно, мы немножко другие. У нас команда, например, волейбол сейчас, вы знаете, командные не допустили. И вот вчера Международная федерация опять продлила для россиян и белорусов санкции. Но у нас же есть такие спарринги и такие чемпионаты, как чемпионат России. Это один из сильнейших чемпионатов мира клубных. И все это понимают. И они тоже понимают, что мы ничего не теряем, мы туда входим своими лучшими командами, и мы таким образом не дисквалифицируемся. И, наоборот, наши все лучшие игроки там играют, в этих клубах. И они на самом деле очень выросли за этот год. Я так посмотрела и думаю, вот это нам в плюс. Конечно, вот про символы это.
Анатолий Симончик:
И бойкот это не самая лучшая форма протеста.
Кирилл Казаков:
Ну вот смотрите, у вас ребята выступают чаще всего одиночки под флагами. Есть же и те, кто в августе 2020 года ушел, и они потерялись. Ну, например, бойцы, которые выходят сейчас под флагом, готовы выходить под нейтральным?
Анатолий Симончик:
Мы много вели разговоры с министерством, и министерство, и Национальный олимпийский комитет приняли нашу позицию, что все равно надо соревноваться. Бойкот – это не самая лучшая форма протеста. Да, мы можем сказать: все, мы не будем нигде, никак, ничего, понимаете, но мы просто... Спорт ведь ступенчато развивается. Каждый спортсмен достигает результата. Год, ступенька, ступенька, ступенька. Мы просто потеряем очень много спортсменов, именно молодежи. Поэтому принято решение, и мы участвуем. Нейтральный флаг. Все равно, понимаете, выходит тот же Андрей Кулебин или Елена Лешкевич, заслуженные мастера спорта. Все равно все знают, что это белорусы. Понимаете? По большому счету, да. Это очень-очень тяжело морально, но это еще раз закаливает спортсменов. На чемпионате мира они дерутся с удвоенной силой. Потому что злее становятся, спортивная злость.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы знаете, я вспоминаю еще один пример. Помните эту знаменитую историю, когда наши футболисты в оккупированном Киеве, нашем Киеве, советском, немцы их заставили играть в футбол? Они вышли и выиграли. Я вам скажу, может, сравнение некорректное, но я считаю, корректное. Когда забирают флаг и гимн у страны, это унижение, попытка унизить. И я считаю, что у нас вдумчивая политика в этом спорте, что мы даем возможность спортсменам решать, если он не хочет выступать в таких условиях, не может – хорошо. Но если он хочет выйти на ринг, бороться и победить даже в таких условиях, и мы даем ему такое право, я считаю, что и спортсмен-герой, и государство молодец, что такую возможность дает.
Анатолий Симончик:
И вот я хочу сказать, что именно по подрастающим поколениям, сейчас дали нам аккредитацию на ЧМ в Турции, который будет в сентябре. У нас уже предварительный состав, больше 60 человек заявилось, дети возрастом 10 лет. Мы говорим: да, без флага. Все понимает, это уже элемент воспитания, то есть этот ребенок уже воспитан.
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