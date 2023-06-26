«Он стоит, гимн, флаг, а у него слёзы текут». Анатолий Симончик о важности госсимволов для спортсменов

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя, вице-президент Европейской федерации муай-тай (EMF), член исполкома Международной федерации ассоциаций муай-тай IFMA: Когда обычно в декабре чемпионат мира в Таиланде, ну обычно с руководителем списываешься, ей принято привозить какие-то сувениры. Каждая страна. И вот самое интересное, было у меня шесть заявок, привезите белорусскую маечку. Белорусскую, именно с символикой Беларуси, именно с вышивкой, понимаете. То есть это реклама страны. Плюс чемпионат мира транслируется куда? Белорусский спортсмен стоит на первом, играет гимн и флаг. У нас тяжик, который весит 106 килограмм, выиграл. Он стоит, гимн, флаг, а у него слезы текут.

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Алена Сырова, СТВ:

Кстати, давайте вот эту тему затронем, Алла. Вот как считаете, государственные символы, с которыми спортсмены выходят на пьедестал, гимн, флаг? Все это, я думаю, у всех вызывают эти мурашки, эти слезы в глазах. Даже у зрителей. Не зря ведь бьют именно по этому, когда пытаются деморализовать спортсменов и лишить права выступать на международных соревнованиях под своими символами. Не только Беларусь с этим сталкивается. И здесь всегда есть два мнения. Одно – нет, надо бойкотировать, потому что либо со всем, либо ни с чем, либо ничего. А другое – когда говорим о том, что спортсмены вкладывают титанические, колоссальные усилия, и все равно мы своих узнаем из тысячи, из миллионов и будем гордиться им одним. Каждый будет понимать, что это белорус. Вот с вашей точки зрения, важно ли для спортсмена выступать именно под своими символами? Либо, учитывая нынешнюю ситуацию, все-таки можно сделать поправку?

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Ну вообще априори, конечно, гимн и флаг, и символы, это обязательно, потому что мы же представляем страну, и мы национальная команда. То есть нас должны отличать как-то. Но я смотрю, вы знаете, они же используют такие методы, они начинают унижать. То есть какая мы команда беженцев? Ну, это ни разу не правда. То есть я смотрю, какие-то терминологии они вводят. По-другому не могут. И допустить надо. И получается, что начинается просто унижение. Я просто смотрю, до которого уровня команда может унизиться. Многие на это не согласны.

Кирилл Казаков, СТВ:

Слушай, психологическое давление – это ведь тоже соперничество, да? Задавился человек психологически – ты уже можешь себе балл набавить, потому что ты сильнее. Ну так же?

Алена Сырова:

Ну где та самая грань, вот этот баланс? Потому что вы говорите, видите, и спортсмены сами так реагируют. А есть и те, кто говорят, что я пахал столько лет, в общем-то, да, и на свой конкретный, личный результат. Может, у вас это по-другому, все-таки командный вид спорта, да? Но, наверное, у тех, кто одиночники, личники, у них могут быть разные подходы.

Алла Тетерина:

Конечно, мы немножко другие. У нас команда, например, волейбол сейчас, вы знаете, командные не допустили. И вот вчера Международная федерация опять продлила для россиян и белорусов санкции. Но у нас же есть такие спарринги и такие чемпионаты, как чемпионат России. Это один из сильнейших чемпионатов мира клубных. И все это понимают. И они тоже понимают, что мы ничего не теряем, мы туда входим своими лучшими командами, и мы таким образом не дисквалифицируемся. И, наоборот, наши все лучшие игроки там играют, в этих клубах. И они на самом деле очень выросли за этот год. Я так посмотрела и думаю, вот это нам в плюс. Конечно, вот про символы это.