«Этот год в спортивной сфере объявлен Годом тренеров». Почему было принято такое решение?

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Мы задавались вопросом, чего нам не хватает. Да в принципе у нас все есть: и зарплаты у нас у тренеров достаточно высокие, и спортсмены получают деньги, государство заботится и более чем. Грех нам сетовать на то, что не хватает денег – не в этом причина. В 2023 году, еще в самом начале, была проведена коллегия, я считаю, что очень важная в спортивной отрасли. Эта коллегия была посвящена тренерским кадрам, и этот год в спортивной сфере объявлен Годом тренеров. Поймите самое главное – здесь и есть ключ. Мы просто-напросто должны ценить этих людей, развивать их и стараться постоянно совершенствовать, вовлекать спортсменов, которые завершают свою карьеру профессиональную, в это прекрасное дело. Это творческая работа.

Кирилл Казаков, СТВ:

Чтобы они не уезжали никуда и не уходили в частный бизнес.

Михаил Прокопенко:

И не гнались за длинным рублем. А еще про идеологию, каждый наш спортсмен, который достиг вот этих результатов, – лучший идеолог.