Прямой эфир

«Этот год в спортивной сфере объявлен Годом тренеров». Почему было принято такое решение?

26 июня 2023 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

«Этот год в спортивной сфере объявлен Годом тренеров». Почему было принято такое решение?-1

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Мы задавались вопросом, чего нам не хватает. Да в принципе у нас все есть: и зарплаты у нас у тренеров достаточно высокие, и спортсмены получают деньги, государство заботится и более чем. Грех нам сетовать на то, что не хватает денег – не в этом причина. В 2023 году, еще в самом начале, была проведена коллегия, я считаю, что очень важная в спортивной отрасли. Эта коллегия была посвящена тренерским кадрам, и этот год в спортивной сфере объявлен Годом тренеров. Поймите самое главное – здесь и есть ключ. Мы просто-напросто должны ценить этих людей, развивать их и стараться постоянно совершенствовать, вовлекать спортсменов, которые завершают свою карьеру профессиональную, в это прекрасное дело. Это творческая работа.

Кирилл Казаков, СТВ:
Чтобы они не уезжали никуда и не уходили в частный бизнес.

Михаил Прокопенко:
И не гнались за длинным рублем. А еще про идеологию, каждый наш спортсмен, который достиг вот этих результатов, – лучший идеолог.

«Этот год в спортивной сфере объявлен Годом тренеров». Почему было принято такое решение?-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А еще про идеологию, каждый наш спортсмен, который достиг вот этих результатов, он лучший идеолог. Вот его приводят в школу, я сколько раз видел, он просто с детьми разговаривает, они смотрят, что он достиг – это лучший идеолог. Вот, посмотрите, это герой Беларуси практически, человек, которого можно привести в любую аудиторию, он выступит, расскажет – и молодежь будет воспитываться.

Читайте также:

Белорусские спортсмены достаточно зарабатывают? Секретном поделился Александр Дорохович

Так ли нужно Белорусам участвовать в Олимпийских играх? Ответила Алла Тетерина

Гайдукевич: «Он же мужик, отрезал себе все и штангу поднимает, побеждает – это честно?»

# Белорусские спортсмены # общество # Михаил Прокопенко # Кирилл Казаков # Олег Гайдукевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Работы будут выполнены в полном объёме». Когда жителям Большого Тростенца починят дорогу?
26 июня 2023 18:59

«Работы будут выполнены в полном объёме». Когда жителям Большого Тростенца починят дорогу?

Почему для МКАДа нужны особенные растения и как законно озеленить дворовую территорию? Рассказали в «Минскзеленстрое»
26 июня 2023 18:50

Почему для МКАДа нужны особенные растения и как законно озеленить дворовую территорию? Рассказали в «Минскзеленстрое»

Если лечение бесполезно – эвтаназия. В Беларуси растёт количество безнадзорных кошек и собак
26 июня 2023 18:50

Если лечение бесполезно – эвтаназия. В Беларуси растёт количество безнадзорных кошек и собак