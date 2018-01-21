Эффектная победа перед ОИ-2018. Дарья Домрачева взяла золото в масс-старте на этапе КМ в Антхольце

Новости Беларуси. Масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону – это последняя серьёзная гонка перед Олимпиадой в Южной Корее. И именно здесь наша Даша оказалась лучшей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К финальному огневому рубежу Домрачева подошла 10-ой. В весьма непростых погодных условиях все биатлонистки допустили по несколько промахов, а вот Дарья быстро закрыла все мишени и отправилась на последний круг уже лидером. С красивой победой и золотой медалью Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси.

«Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны и твоих поклонников за рубежом, которые с замиранием сердца следят за твоими выступлениями.