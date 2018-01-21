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Эффектная победа перед ОИ-2018. Дарья Домрачева взяла золото в масс-старте на этапе КМ в Антхольце

21 января 2018 17:51
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Новости Беларуси. Масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону – это последняя серьёзная гонка перед Олимпиадой в Южной Корее. И именно здесь наша Даша оказалась лучшей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эффектная победа перед ОИ-2018. Дарья Домрачева взяла золото в масс-старте на этапе КМ в Антхольце-1

К финальному огневому рубежу Домрачева подошла 10-ой. В весьма непростых погодных условиях все биатлонистки допустили по несколько промахов, а вот Дарья быстро закрыла все мишени и отправилась на последний круг уже лидером. С красивой победой и золотой медалью Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси.

Эффектная победа перед ОИ-2018. Дарья Домрачева взяла золото в масс-старте на этапе КМ в Антхольце-3

«Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны и твоих поклонников за рубежом, которые с замиранием сердца следят за твоими выступлениями.  

Эффектная победа перед ОИ-2018. Дарья Домрачева взяла золото в масс-старте на этапе КМ в Антхольце-5

Мы все с нетерпением ожидаем начала зимних Олимпийских игр 2018 года и желаем нашей биатлонной команде ярких побед на трассах Пхенчхана», – говорится в поздравлении Президента. 

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Эффектная победа перед ОИ-2018. Дарья Домрачева взяла золото в масс-старте на этапе КМ в Антхольце-8

# Биатлон # Фотофакт

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