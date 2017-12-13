Виктория Азаренко получила специальное приглашение на Australian Open

Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко получила специальное приглашение, позволяющее ей участвовать в Australian Open.

Об этом сообщили на сайте турнира. По информации директора Australian Open, «​чемпиону будет предоставлена любая помощь, чтобы она могла соревноваться на турнире, где спортсменка добилась своего наибольшего успеха».

Организаторы ждут встречи с Викторией в январе на турнире.

По словам Азаренко, она будет очень рада вернуться на корты Australian Open.

Виктория Азаренко:

Я так рада вернуться в Мельбурн на Australian Open, это мой любимый турнир. Я побеждала на нем дважды и всегда чувствовала себя комфортно на кортах, да и город отличный.