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Виктория Азаренко получила специальное приглашение на Australian Open

13 декабря 2017 11:53
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Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко получила специальное приглашение, позволяющее ей участвовать в Australian Open.

Об этом сообщили на сайте турнира. По информации директора Australian Open, «​чемпиону будет предоставлена любая помощь, чтобы она могла соревноваться на турнире, где спортсменка добилась своего наибольшего успеха».

Организаторы ждут встречи с Викторией в январе на турнире.

По словам Азаренко, она будет очень рада вернуться на корты Australian Open.

Виктория Азаренко:
Я так рада вернуться в Мельбурн на Australian Open, это мой любимый турнир. Я побеждала на нем дважды и всегда чувствовала себя комфортно на кортах, да и город отличный.

Виктория Азаренко получила специальное приглашение на Australian Open-1

Фото: instagram.com/vichka35

Спортсменка поблагодарила директора турнира за понимание и поддержку. По словам девушки, год был действительно тяжелым и возможность вренуться в строй станет действительно радостным началом нового года.

Виктория Азаренко:
Не могу дождаться, чтобы увидеть всех моих австралийских поклонников снова.

Виктория Азаренко получила специальное приглашение на Australian Open-4

Фото: instagram.com/vichka35

В нынешнем году Виктория Азаренко пропустила несколько крупных турниров по семейным обстоятельствам. Теннисистка судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком.

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# Виктория Азаренко # Теннис # Фотофакт

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