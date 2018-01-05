Серена Уильямс рассказала, почему не сыграет на Australian Open

Новости США. Сирена Уильямс не сыграет на Australian Open из-за недостаточной готовности. Ранее сообщалось, что теннисистка уже близка к оптимальным кондициям и во второй половине января уже будет готова приступить к защите чемпионского титула открытого чемпионата Австралии.

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В декабре Уильямс даже приняла участие в выставочном турнире в Абу-Даби. Однако сейчас спортсменка приняла решение не ехать на Australian Open. Как она сама заявила, ей не хочется идти на турнир просто чтобы конкурировать, а на большее она сейчас не готова. Напомним, Серена Уильямс приостановила спортивную карьеру в апреле 2017 года в связи с беременностью.