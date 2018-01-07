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Команда Президента Беларуси разгромила сборную России в финале XIV Рождественского турнира

07 января 2018 18:59
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Новости Беларуси. 7 января в «Чижовка-Арене» состоялся финал XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на призы Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Команда Президента Беларуси разгромила сборную России в финале XIV Рождественского турнира-1

«Чижовка-Арена» по-настоящему ликует, ведь триумфаторами XIV Рождественского турнира стала команда Президента. В финальном матче белорусы разгромили команду России со счётом 6:1.

Команда Президента Беларуси разгромила сборную России в финале XIV Рождественского турнира-4

Буквально на последних секундах третьего периода финальную шайбу в ворота соперников забросил Александр Лукашенко.

Команда Президента Беларуси разгромила сборную России в финале XIV Рождественского турнира-7

Места на пьедестале распределились таким образом: команда Чехии завоевала бронзовые награды, серебро – у команды России, а золотые медали – у команды Президента. Главный трофей Рождественского турнира остается дома – в Беларуси.

Команда Президента Беларуси разгромила сборную России в финале XIV Рождественского турнира-10

Таким образом, команда Президента становится победителем турнира уже в 11-й раз. 

Команда Президента Беларуси разгромила сборную России в финале XIV Рождественского турнира-13

# Фотофакт # Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

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