Команда Президента Беларуси разгромила сборную России в финале XIV Рождественского турнира

Новости Беларуси. 7 января в «Чижовка-Арене» состоялся финал XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на призы Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Чижовка-Арена» по-настоящему ликует, ведь триумфаторами XIV Рождественского турнира стала команда Президента. В финальном матче белорусы разгромили команду России со счётом 6:1.

Буквально на последних секундах третьего периода финальную шайбу в ворота соперников забросил Александр Лукашенко.

Места на пьедестале распределились таким образом: команда Чехии завоевала бронзовые награды, серебро – у команды России, а золотые медали – у команды Президента. Главный трофей Рождественского турнира остается дома – в Беларуси.