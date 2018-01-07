Красивый город, вкусная кухня, удобные спортивные площадки: чем запомнился зарубежным спортсменам XIV Рождественский турнир?

Новости Беларуси. Рождественский турнир – это ведь не только праздник любительского хоккея, зрелище, но это и популяризация здорового образа жизни, фундамент для большого спортивного успеха, который невозможен без юношеского и массового спорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Без них олимпийских побед не видать. Символично, что на этот раз одновременно с Рождественским проходил финал соревнований «Золотая шайба» – хоккейной кузницы среди детей и подростков.

Кстати, уже четвертый год подряд участники Рождественского турнира приезжают к малышам в детские дома.

Благотворительность хоккеистов, а также как китайцы готовили драники, а шведы делали вид, что не знают, кто такой вратарь Томми Сало, пропустивший шайбу беларуса Владимира Копотя на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити – обо всём этом читайте далее в сюжете. Сыгранность не только на льду, но и синхронность в действиях при виде такой панорамы. Впрочем, у шведских хоккеистов не каждое фото вызывает здесь такой восторг.

Кьель Оке Клокарс, ассистент тренера хоккейной команды Швеции:

Я был в вашей Федерации хоккея, и там есть фото Томми Сало, я не знаю кто это.

Яна Шипко, СТВ:

Но после 2002-го, думаю, все в Швеции знают о Беларуси? Кьель Оке Клокарс:

Я не знаю, что вы говорите. Речь о вратаре Томми Сало, что пропустил феноменальную шайбу Владимира Копотя на Олимпиаде-2002. Кьель Оке Клокарс:

А если серьезно, мы пытаемся, но не можем забыть этот момент.

А за новыми незабываемыми впечатлениями команда отправляется на рождественскую ярмарку.

Для многих любителей хоккея уже традиция – проводить в Минске эти рождественские дни.

Ягодный пунш по народным рецептам и пряники хэндмэйд. Но накануне игры подкрепиться все же лучше основательнее. Выбор шведских хоккеистов – домашние колбаски. Кьель Оке Клокарс:

Мне нравится, что у вас так много света, и вы очень красиво украшаете город, в Стокгольме тоже есть подобные инсталляции, но не так много. И самое главное – люди и их улыбки.

Тем временем, дебютанты турнира – команда из Поднебесной – свой день начинает с экскурсии по столице.

Эрнест Ли, игрок хоккейной команды Китая:

Это очень красивый город. Река, парки... Всё так чисто. Десятки фото тут же отправляются родным и друзьям в Китай. Они давно мечтали побывать в Беларуси и сейчас спешат поделиться впечатлениями.

Вистонг Танг, игрок хоккейной команды Китая:

Я очень рад возможности сыграть здесь, показать наши способности, потому что Беларусь – в ТОП-10 хоккейных стран. Мы погуляли возле Красного костела. Понравился огромный памятник Ленину, церковь очень красивая. Много красивых зданий, классный и удобный для жизни город.

Туристический маршрут для гостей турнира с акцентом на спортивные объекты. Экскурсия финиширует у «Минск-Арены» под аплодисменты. Ну а пока на ледовой арене разгорались хоккейные баталии, хоккеисты из Швейцарии интересовались историей Великой Отечественной. Швейцария во время войны сохраняла нейтралитет, и об этой странице истории там знают немного. Но команда этой альпийской страны – завсегдатай турнира, потому с каждым годом о Беларуси стремятся узнать как можно больше.

Мартин Николас, игрок хоккейной команды Швейцарии:

Очень увлекательно было увидеть, с одной стороны, насколько была развита военная промышленность в эти годы. С другой стороны, лучше, чтобы эти технологии никогда не понадобились. Музей оставил потрясающее впечатление, очень захватывающие диорамы, всё здорово сделано.

Милан Новы, второй тренер хоккейной команды Чехии:

Мы каждый раз здорово проводим время в Минске и очень рады участвовать здесь. У Беларуси очень хорошая репутация в мировой хоккейной семье, организация Чемпионата мира в Минске, «Динамо» играет в КХЛ, и сам Президент подает пример на этом турнире – такая поддержка очень важна. Раньше мы играли на другой арене, с каждым годом всё лучше и лучше.

Чешская сборная – отнюдь не новичок турнира и даже завоевывала бронзу. В этом году удивили особенно сильным составом. Например, Давид Моравец – олимпийский чемпион, игравший в НХЛ, и уже знает толк в белорусском колорите. Для коллег по команде готов подменить продавца сувениров.

Кстати, помимо шайб Рождественского турнира, на «Чижовка-Арене» впервые проходит турнир «Золотая шайба». Два первенства одновременно – хорошая обкатка арены накануне Европиады и других крупных соревнований, да и возможность ребятам делить лед со своими кумирами.

Давид Моравец, игрок хоккейной команды Чехии:

Я видел, что рядом еще второй турнир для детей, это очень хороший турнир. Они смотрят на старших игроков профессиональных, которые играли.

В 2018 году и у самих участников турнира была возможность не только закупиться белорусскими вышиванками, но и побывать на мастер-классах народных ремесел. Это уже добрая традиция Рождественского турнира, когда участники из разных стран все вместе отправляются поздравлять воспитанников детских домов. Ребята приготовили долгожданным гостям сюрпризы. Теперь арабские хоккеисты знают, как играть на цимбалах, россияне научились плести из соломки, а китайцы и вовсе встали к плите. Мальчишки здесь серьезно увлекаются спортом, поэтому общих тем нашлось немало. Компьютеры, бытовая техника, веревочный скалодром привезли с собой гости, но и сами без подарков не уехали. Мартин Миланов, игрок хоккейной команды сборной Балкан:

Очень классные мальчики, такие умные, воспитанные, впечатления очень хорошие. Спасибо за подарки, я это поставлю в своем доме, чтобы все увидели – классная ручная работа от ваших детей!

А самым главным подарком для всех фанатов хоккея на этом турнире стал приезд Фила Эспозито. Легенда. Супер-звезда НХЛ. Смельчак без шлема и безбашенная гроза сборной Канады во время знаменитой суперсерии. Обладатель двух кубков Стэнли, огромного количества рекордов и бесконечной любви к хоккею теперь проникся любовью и к спортивному Минску.