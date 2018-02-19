Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала

Новости Беларуси. В спортивных кругах не утихает скандал, связанный с ситуацией, которая сложилась вокруг Антона Кушнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы будем добиваться справедливости»: Козеко о ситуации с фристайлистом Кушниром

Напоминаем: наш лыжный акробат во время отбора в финал Олимпиады отлично выполнил прыжок. Но судьи поставили спортсмену бал, не позволяющий пройти в решающую стадию. Отреагировали на это на самом высоком уровне. Александр Лукашенко направил претензии по поводу судейства в адрес Президента МОК. Возмущены и спортсмены, причем не только белорусские. Продолжит Дмитрий Боярович. Губерниев о судействе в отношении Кушнира: «Ощущение такое, что либо спортсмен, либо сама Беларусь кому-то перешла дорогу»

Тройное сальто и такое же разочарование. У Антона Кушнира этот прыжок получился почти идеально. Но очевидное стало невероятным: судьи поставили белорусу непроходные баллы. В итоге наш фристайлист оказался за пределами дюжины сильнейших. Чащин о ситуации с Кушниром: «Белорусский лыжный союз обратился с письмом к господину Касперу»

Вместо Кушнира в финал попал Миша Гассер. Швейцарский фристайлист опередил белоруса на 0,45 балла, которые ему поставил – в том числе – и судья-земляк. С ним за прыжками следили арбитры из России и Китая. Гришин о скандале с Кушниром: я пришел бы, выбил бы ногой дверь в судейскую будку По правилам фристайла подать протест в отношении судейства нельзя, хотя тренер вправе обратится к судьям в течение 15 минут после прыжка спортсмена, если возникнут сомнения в оценке. А уже те решают: принимать ли во внимание жалобу.

Юрий Купрацевич: «Мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена» Этого сделано не было. И, тем не менее, Антон Кушнир заслуживал суперфинала. Так считают и интернет-пользователи.

В защиту белоруса выступили и фристайлисты из других стран – австралийка Лидия Лассила, британец Майк Виллер и украинец Александр Абраменко (это он выиграл олимпийское золото).

Отреагировал на ситуацию с Антоном Кушниром и Президент. Александр Лукашенко резко высказался в отношении Международного олимпийского комитета. Александр Лукашенко направил в адрес Президента МОК претензии по поводу судейства в отношении Антона Кушнира

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не думаю, что там будут приняты в нашу пользу решения. Если этих решений не будет – что дальше? Думаю, что этот разговор надо перенести на площадку Международного олимпийского комитета. За эти 20 лет, что я работаю президентом НОК, я ни разу не был на этих сессиях МОК. Но думаю, что мне надо там в ближайшее время побывать, чтобы это сонное политизированное царство немножко расшевелить. Делят этих людей уже по рангам заранее и начинают делить медали. Кто сильнее политически – тот и получаем медали. Так быть не должно.

Обнародованы выдержки из письма Лукашенко президенту МОК: «Действие имело целью отстранение одного из лидеров мирового уровня» В истории фристайла уже были случаи, когда судьи пересматривали результат спортсменов и в финале выступали 13 фристайлистов. К этому призвала Международную федерацию лыжного спорта Беларусь. В адрес Джанфранко Каспера – ее председателя – направили письмо.