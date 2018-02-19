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Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала

19 февраля 2018 20:05
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Новости Беларуси. В спортивных кругах не утихает скандал, связанный с ситуацией, которая сложилась вокруг Антона Кушнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы будем добиваться справедливости»: Козеко о ситуации с фристайлистом Кушниром 

Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала-1

Напоминаем: наш лыжный акробат во время отбора в финал Олимпиады отлично выполнил прыжок. Но судьи поставили спортсмену бал, не позволяющий пройти в решающую стадию. Отреагировали на это на самом высоком уровне. Александр Лукашенко направил претензии по поводу судейства в адрес Президента МОК. Возмущены и спортсмены, причем не только белорусские. 

Продолжит Дмитрий Боярович. 

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Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала-3

Тройное сальто и такое же разочарование. У Антона Кушнира этот прыжок получился почти идеально. Но очевидное стало невероятным: судьи поставили белорусу непроходные баллы. В итоге наш фристайлист оказался за пределами дюжины сильнейших. 

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Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала-5

Вместо Кушнира в финал попал Миша Гассер. Швейцарский фристайлист опередил белоруса на 0,45 балла, которые ему поставил – в том числе – и судья-земляк. С ним за прыжками следили арбитры из России и Китая. 

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По правилам фристайла подать протест в отношении судейства нельзя, хотя тренер вправе обратится к судьям в течение 15 минут после прыжка спортсмена, если возникнут сомнения в оценке. А уже те решают: принимать ли во внимание жалобу.  

Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала-7

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Этого сделано не было. И, тем не менее, Антон Кушнир заслуживал суперфинала. Так считают и интернет-пользователи. 

Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала-9
Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала-10

В защиту белоруса выступили и фристайлисты из других стран – австралийка Лидия Лассила, британец Майк Виллер и украинец Александр Абраменко (это он выиграл олимпийское золото).

Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала-12
Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала-13
Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала-14

Отреагировал на ситуацию с Антоном Кушниром и Президент. Александр Лукашенко резко высказался в отношении Международного олимпийского комитета. 

Александр Лукашенко направил в адрес Президента МОК претензии по поводу судейства в отношении Антона Кушнира 

Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я не думаю, что там будут приняты в нашу пользу решения. Если этих решений не будет – что дальше? Думаю, что этот разговор надо перенести на площадку Международного олимпийского комитета. За эти 20 лет, что я работаю президентом НОК, я ни разу не был на этих сессиях МОК. Но думаю, что мне надо там в ближайшее время побывать, чтобы это сонное политизированное царство немножко расшевелить. 

Делят этих людей уже по рангам заранее и начинают делить медали. Кто сильнее политически – тот и получаем медали. Так быть не должно. 

Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала-18

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В истории фристайла уже были случаи, когда судьи пересматривали результат спортсменов и в финале выступали 13 фристайлистов. К этому призвала Международную федерацию лыжного спорта Беларусь. В адрес Джанфранко Каспера – ее председателя – направили письмо.

Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала-20

Таким образом, в интернациональных спортивных организациях уже две претензии к судейству мужских соревнований по фристайлу. Какими будут ответы – и будут ли – покажет время. 

# Антон Кушнир # Зимняя Олимпиада – 2018

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