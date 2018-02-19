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Гришин о скандале с Кушниром: я пришел бы, выбил бы ногой дверь в судейскую будку

19 февраля 2018 19:31
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Новости Беларуси. Спортивный мир продолжает обсуждать недопуск Антона Кушнира в финал соревнований по фристайлу на Олимпиаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гришин о скандале с Кушниром: я пришел бы, выбил бы ногой дверь в судейскую будку-1

Алексей Гришин, олимпийский чемпион по фристайлу:  
Я думаю, что это была санкционированная акция именно против наших спортсменов. Судьи, понимаете… Никто из этих товарищей не имеет отношение к фристайлу и акробатике. Они все учатся на видеоповторах. А когда там сидят дилетанты, которые приезжают попить кофе, посидеть, посмотреть, отдохнуть и отметиться, что приехали на Олимпийские игры. Я считаю, это неправильно. 

Лично я бы поступил именно так: пришел бы, выбил бы ногой дверь в судейскую будку. Да, меня, может быть, за некорректное поведение и дисквалифицировали бы как тренера. Но пытаться надо было. Надо было пытаться прямо на месте. 

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# Антон Кушнир # Зимняя Олимпиада – 2018

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