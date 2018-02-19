Чащин о ситуации с Кушниром: «Белорусский лыжный союз обратился с письмом к господину Касперу»

Новости Беларуси. В спортивных кругах не утихает скандал, связанный с ситуацией, которая сложилась вокруг белорусского фристайлиста Антона Кушнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, наш лыжный акробат в отборе в финал на Олимпиаде отлично выполнил прыжок. В то время же судьи поставили спортсмену балл, не позволяющий пройти в решающую стадию.

Самые низкие оценки за второй прыжок Кушнир получил от швейцарского судьи. В итоге белорус набрал на 0,45 балла меньше, чем фристайлист из Швейцарии. Он и замкнул дюжину лучших. Отметим, что протесты в адрес судей во фристайле не предусмотрены. Впрочем, не скупятся на них люди, которые имеют не последнее отношение к спорту.