Чащин о ситуации с Кушниром: «Белорусский лыжный союз обратился с письмом к господину Касперу»
Новости Беларуси. В спортивных кругах не утихает скандал, связанный с ситуацией, которая сложилась вокруг белорусского фристайлиста Антона Кушнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, наш лыжный акробат в отборе в финал на Олимпиаде отлично выполнил прыжок. В то время же судьи поставили спортсмену балл, не позволяющий пройти в решающую стадию.
Самые низкие оценки за второй прыжок Кушнир получил от швейцарского судьи. В итоге белорус набрал на 0,45 балла меньше, чем фристайлист из Швейцарии. Он и замкнул дюжину лучших.
Отметим, что протесты в адрес судей во фристайле не предусмотрены. Впрочем, не скупятся на них люди, которые имеют не последнее отношение к спорту.
Леонид Чащин, председатель Белорусского лыжного союза:
Судейство было предвзято по отношению к нашему спортсмену Антону – это 100 %. Это прослеживается и по картинке, которую все видели.
Конечно, он очень был удивлен. Конечно, он четыре года готовился именно к этому старту. В принципе, мы знаем, что спортсмен мотивирован, и он действительно может реализовать себя именно в главных стартах сезона.
В этой части Белорусский лыжный союз обратился с письмом к господину Касперу – президенту Международной федерации лыжного спорта.
Белорусский лыжный союз ценит все ценности олимпийского движения, честную игру, дружбу и уважение. Но вчера мы не видели ничего подобного на соревнованиях по фристайлу.
Добавим, претензии по поводу судейства в отношении Кушнира главе Международного олимпийского комитета направил Александр Лукашенко. Президент Беларуси и Национального Олимпийского комитета не исключил своего участия в одной из предстоящих сессий МОК, где бы обсуждались этот и другие проблемные вопросы, возникшие в международном спорте.
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