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Чащин о ситуации с Кушниром: «Белорусский лыжный союз обратился с письмом к господину Касперу»

19 февраля 2018 10:55
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Новости Беларуси. В спортивных кругах не утихает скандал, связанный с ситуацией, которая сложилась вокруг белорусского фристайлиста Антона Кушнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Напомним, наш лыжный акробат в отборе в финал на Олимпиаде отлично выполнил прыжок. В то время же судьи поставили спортсмену балл, не позволяющий пройти в решающую стадию.  

Чащин о ситуации с Кушниром: «Белорусский лыжный союз обратился с письмом к господину Касперу»-1

Чащин о ситуации с Кушниром: «Белорусский лыжный союз обратился с письмом к господину Касперу»-3

Самые низкие оценки за второй прыжок Кушнир получил от швейцарского судьи. В итоге белорус набрал на 0,45 балла меньше, чем фристайлист из Швейцарии. Он и замкнул дюжину лучших.  

Отметим, что протесты в адрес судей во фристайле не предусмотрены. Впрочем, не скупятся на них люди, которые имеют не последнее отношение к спорту.  

Чащин о ситуации с Кушниром: «Белорусский лыжный союз обратился с письмом к господину Касперу»-6

Леонид Чащин, председатель Белорусского лыжного союза:  
Судейство было предвзято по отношению к нашему спортсмену Антону – это 100 %. Это прослеживается и по картинке, которую все видели.  

Конечно, он очень был удивлен. Конечно, он четыре года готовился именно к этому старту. В принципе, мы знаем, что спортсмен мотивирован, и он действительно может реализовать себя именно в главных стартах сезона.  

В этой части Белорусский лыжный союз обратился с письмом к господину Касперу – президенту Международной федерации лыжного спорта.  

Белорусский лыжный союз ценит все ценности олимпийского движения, честную игру, дружбу и уважение. Но вчера мы не видели ничего подобного на соревнованиях по фристайлу.  

Чащин о ситуации с Кушниром: «Белорусский лыжный союз обратился с письмом к господину Касперу»-9

Добавим, претензии по поводу судейства в отношении Кушнира главе Международного олимпийского комитета направил Александр Лукашенко. Президент Беларуси и Национального Олимпийского комитета не исключил своего участия в одной из предстоящих сессий МОК, где бы обсуждались этот и другие проблемные вопросы, возникшие в международном спорте.  

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Чащин о ситуации с Кушниром: «Белорусский лыжный союз обратился с письмом к господину Касперу»-12

# Фотофакт # Леонид Чащин # Зимняя Олимпиада – 2018

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