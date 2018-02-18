Юрий Купрацевич: «Мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена»

Новости Беларуси. Оценка Антона Кушнира вызвала негодование у многих белорусских экспертов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тренеры и бывшие спортсмены уверены, что белоруса засудили, прыжок был выполнен на хорошем уровне, и наш фристайлист был достоин финала. Игорь Позняк, СТВ:

В пятнадцати минутах заложена своеобразная провокация. Как можно в принципе успеть это сделать?

Юрий Купрацевич, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу:

Как таковое правило есть, но оно редко применяется. В целом, ничего от этого бы не изменилось. Протеста на оценки судей не принимается, судьи не меняют свои оценки, поэтому маловероятно, что что-то бы изменилось даже в течение 15 минут.

Игорь Позняк:

Сам этот прыжок, за которым мы все наблюдали. Давайте его проанализируем в деталях. Как он выглядел на фоне конкурентов нашего Антона по сложности, по технике исполнения?

Юрий Купрацевич:

Это был отлично выполненный прыжок, был хороший отход, хорошая фигура. Приземление практически идеальное. По крайней мере, не на ту оценку, которую оценили. Как первый, так и второй прыжок, был идеально выполнен. Сумма баллов, выставленная судьями, не соответствуют прыжку, который показал Антон Кушнир. По нашим прогнозам, минимум 4-5 баллов у Антона забрали. Там не хватило доли десятых. Двенадцатое место занял спортсмен, который сегодня после первого прыжка оказался за чертой 9-ти сильнейших. Необъективное судейство, которое к тому, что мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена и стопроцентную медаль.