Юрий Купрацевич: «Мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена»
Новости Беларуси. Оценка Антона Кушнира вызвала негодование у многих белорусских экспертов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тренеры и бывшие спортсмены уверены, что белоруса засудили, прыжок был выполнен на хорошем уровне, и наш фристайлист был достоин финала.
Игорь Позняк, СТВ:
В пятнадцати минутах заложена своеобразная провокация. Как можно в принципе успеть это сделать?
Юрий Купрацевич, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу:
Как таковое правило есть, но оно редко применяется. В целом, ничего от этого бы не изменилось. Протеста на оценки судей не принимается, судьи не меняют свои оценки, поэтому маловероятно, что что-то бы изменилось даже в течение 15 минут.
Игорь Позняк:
Сам этот прыжок, за которым мы все наблюдали. Давайте его проанализируем в деталях. Как он выглядел на фоне конкурентов нашего Антона по сложности, по технике исполнения?
Юрий Купрацевич:
Это был отлично выполненный прыжок, был хороший отход, хорошая фигура. Приземление практически идеальное. По крайней мере, не на ту оценку, которую оценили. Как первый, так и второй прыжок, был идеально выполнен. Сумма баллов, выставленная судьями, не соответствуют прыжку, который показал Антон Кушнир. По нашим прогнозам, минимум 4-5 баллов у Антона забрали. Там не хватило доли десятых. Двенадцатое место занял спортсмен, который сегодня после первого прыжка оказался за чертой 9-ти сильнейших. Необъективное судейство, которое к тому, что мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена и стопроцентную медаль.
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Игорь Позняк:
Я далек от мысли, что некая случайность. Вам не кажется, что это может быть просчитанный алгоритм по устранению конкурента?
Юрий Купрацевич:
Если сказать честно, то, наверное, произошло. Многие устали от тех медалей, которые мы завоевываем. Завоевываем не тем, что нам их просто дают, а показываем хорошие прыжки. У нас хорошие спортсмены, хорошая школа и качественное исполнение всего того, что мы показываем на Олимпийских играх.
Большое интервью Юрия Купрацевича программе «Неделя» – смотрите видеоматериал.