Прямой эфир

Юрий Купрацевич: «Мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена»

18 февраля 2018 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оценка Антона Кушнира вызвала негодование у многих белорусских экспертов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.    

Тренеры и бывшие спортсмены уверены, что белоруса засудили, прыжок был выполнен на хорошем уровне, и наш фристайлист был достоин финала.  

Игорь Позняк, СТВ:   
В пятнадцати минутах заложена своеобразная провокация. Как можно в принципе успеть это сделать?  

Юрий Купрацевич: «Мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена»-1

Юрий Купрацевич, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу:   
Как таковое правило есть, но оно редко применяется. В целом, ничего от этого бы не изменилось. Протеста на оценки судей не принимается, судьи не меняют свои оценки, поэтому маловероятно, что что-то бы изменилось даже в течение 15 минут.  

Александр Лукашенко: «Они понимали: пусти Антона в финал – труба, всем будет труба» 

Юрий Купрацевич: «Мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена»-4

Игорь Позняк:  
Сам этот прыжок, за которым мы все наблюдали. Давайте его проанализируем в деталях. Как он выглядел на фоне конкурентов нашего Антона по сложности, по технике исполнения?  

Губерниев о судействе в отношении Кушнира: «Ощущение такое, что либо спортсмен, либо сама Беларусь кому-то перешла дорогу»  

Юрий Купрацевич: «Мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена»-7

Юрий Купрацевич:  
Это был отлично выполненный прыжок, был хороший отход, хорошая фигура. Приземление практически идеальное. По крайней мере, не на ту оценку, которую оценили. Как первый, так и второй прыжок, был идеально выполнен. Сумма баллов, выставленная судьями, не соответствуют прыжку, который показал Антон Кушнир. По нашим прогнозам, минимум 4-5 баллов у Антона забрали. Там не хватило доли десятых. Двенадцатое место занял спортсмен, который сегодня после первого прыжка оказался за чертой 9-ти сильнейших. Необъективное судейство, которое к тому, что мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена и стопроцентную медаль. 

«На 100% был уверен, что Антон прошёл в финал»: Дащинский о решении в отношении Кушнира  

Игорь Позняк:  
Я далек от мысли, что некая случайность. Вам не кажется, что это может быть просчитанный алгоритм по устранению конкурента?  

Юрий Купрацевич:
Если сказать честно, то, наверное, произошло. Многие устали от тех медалей, которые мы завоевываем. Завоевываем не тем, что нам их просто дают, а показываем хорошие прыжки. У нас хорошие спортсмены, хорошая школа и качественное исполнение всего того, что мы показываем на Олимпийских играх.  

Большое интервью Юрия Купрацевича программе «Неделя» – смотрите видеоматериал.  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Юрий Купрацевич

Другие новости рубрики

Все новости
Видео с северокорейскими болельщицами стало настоящим хитом в Сети
18 февраля 2018 19:50

Видео с северокорейскими болельщицами стало настоящим хитом в Сети

Анна Гуськова: «Сбросили фаворита вниз, потому что у Антона были все шансы получить олимпийскую медаль»
18 февраля 2018 19:37

Анна Гуськова: «Сбросили фаворита вниз, потому что у Антона были все шансы получить олимпийскую медаль»

Самая скандальная зимняя Олимпиада в истории. Большой репортаж из Пхёнчхана
18 февраля 2018 19:29

Самая скандальная зимняя Олимпиада в истории. Большой репортаж из Пхёнчхана