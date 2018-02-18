Александр Лукашенко направил в адрес Президента МОК претензии по поводу судейства в отношении Антона Кушнира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша федерация пыталась после этого подать протест, переговорить по-хорошему, по-доброму со своими коллегами в Пхенчхане – международной федерацией. Ответ был ясно какой. Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему все, как я думаю, в мягкой форме. Мы это все обнародуем. Мы прятать это не будем. Возмутилась уже вся общественность спортивная, идут сигналы, что это не нормально.

Александр Лукашенко: «Они понимали: пусти Антона в финал – труба, всем будет труба»

Напомним, накануне олимпийский чемпион Антон Кушнир не прошел в финал лыжной акробатики на ОИ-2018. После первой попытки наш спортсмен занимал 11-е место. На вторую попытку белорусская команда решила увеличить сложность – Антон Кушнир выполнил прыжок без ошибок, но оценки судей поставили белоруса на 7 место. Ему не хватило 0,45 балла для того, чтобы попасть в финальную дюжину (подробности).