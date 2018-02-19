Обнародованы выдержки из письма Лукашенко президенту МОК: «Действие имело целью отстранение одного из лидеров мирового уровня»

Новости Беларуси. Были обнародованы выдержки из письма Александра Лукашенко в адрес Томаса Баха, президента МОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Были обнародованы выдержки из письма Александра Лукашенко в адрес Томаса Баха, президента МОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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