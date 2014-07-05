Неймар выбыл из ЧМ-2014 по футболу из-за травмы позвоночника

ЧМ-2014 по футболу. Во время матча 1/4 финала Бразилия - Колумбия (2:1) форвард «селесао» Неймар получил травму позвоночника.

После столкновения с колумбийским защитником Камило Суньигой на 88-ой минуте Неймар не смог продолжить игру. Более того, он был вынужден покинуть поле на носилках.

Как заявил врач национальной сборной Бразилии Родриго Ласмар, у футболиста перелом отростка поясничного позвонка. Карьере Неймара травма не угрожает, но чемпионат мира для него, увы, закончен - на восстановление понадобится от 4 до 6 недель.

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Родриго Ласмар, врач национальной команды Бразилии:

Такие травмы случаются в футболе. Сломался поперечный отросток третьего поясничного позвонка. Будут проведены специальные анализы, и тогда мы предоставим более подробную информацию.

Сейчас Неймар очень расстроен — даже не могу описать словами, насколько. Для него чемпионат мира закончен. Но жизнь продолжается, и скоро он обязательно вернется в сборную.

Выразить слова поддержки Неймару поспешили товарищи по команде и партнеры по «Барселоне». Так, на странице в социальной сети отметился пожеланием скорейшего выздоровления Лионель Месси.

Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины и «Барселоны»:

Неймар, надеюсь, что ты восстановишься в ближайшее время, друг.

А защитник сборной Бразилии прокомментировал журналистам поведение Суньиги, из-за которого (прямо или косвенно) команда потеряла одного из ключевых игроков перед полуфинальным матчем.

Давид Луис, защитник сборной Бразилии:

Мы рады, что выиграли, но нам всем очень жаль, что потеряли Неймара. Он отличный человек и футболист. Он стал нам как брат. Виню ли я Суньигу? Нет. Иногда в жизни ты делаешь вещи, не думая о последствиях, на эмоциях. Если он сделал это умышленно, ему потом воздастся. Если это вышло случайно - ну что ж, это футбол.

Футбол - футболом, а случайно или нет - выяснит ФИФА. Сегодня, 5 июля будут изучены видео- и фотоматериалы по моменту, после чего будет принято решение, заводить ли дисцилпинарное дело в отношении Суньиги.

В случае если дело будет открыто, Дисциплинарный комитет ФИФА имеет право вынести наказание колумбийцу, несмотря на то, что арбитр матча, испанец Карлос Веласко Карбальо, не показал Суньиге ни желтой, ни красной карточки.

Напомним, что во время ЧМ-2014 этой структурой уже было вынесено одно наказание, основанное на видеоматериалах, – дисквалифицирован форварда сборной Уругвая Луис Суарес за укус итальянского защитника Джорджио Кьеллини.

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В 1/2 финала сборная Бразилии встретится с командой Германии 8 июля в 23.00

Неймар принял участие во всех 5 матчах хозяев турнира, забив 4 мяча.

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Чемпионат мира по футболу-2014 проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!