Путин прибыл в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай, где примет участие в форуме «Один пояс, один путь». В Пекине президент РФ проведет двусторонние встречи, в том числе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, информирует РИА Новости.

Сообщается, что Путин приглашен на форум «Один пояс, один путь» в качестве главного гостя. Он выступит с речью на открытии мероприятия в среду, 18 октября, сразу после Си Цзиньпина. В этот же день лидеры КНР и РФ проведут встречу.

В Кремле не исключают, что Путин и Си Цзиньпин могут провести и встречу один на один за рамками переговоров.