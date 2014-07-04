2:1. Бразилия отобрала у Колумбии путевку в полуфинал, где встретится с Германией. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Бразилия-Колумбия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Европейское четвертьфинальное дерби позади, впереди - южноамериканское! Бразилия и Колумбия уже готовы начать свою зарубу!

Вашему вниманию, как обычно - текстовая трансляция этой встречи.

Состав сборной Бразилии: Жулио Сезар-Майкон-Тиаго Силва-Давид Луис-Марсело-Фернандиньо-Паулиньо-Неймар-Оскар-Халк-Фред.

Состав сборной Колумбии: Оспина-Суньига-Сапата-Йепес-Армеро-Карлос Санчес-Гуарин-Ибарбо-Х.Родригес-Куадрадо-Тео Гутьеррес.

Рассудит команды испанец Веласко Карбальо. Так что лучше игрокам сегодня не материться в его адрес, ибо всё поймёт и накажет.

Матч в Форталезе стартовал!

Колумбийцы сегодня играют в непривычной для себя красной форме. Вообще, чем-то внешне напоминают сборную Чили.

С которой хозяева чемпионата имели столько проблем в предыдущей стадии.

Бразильцы заработали право на опасный штрафной, Неймар пытался его реализовать, но перекрутил мяч - тот полетел мимо рамки.

ГООООООЛ! ТИАГО СИЛВА!!! 1:0!!!

Как и немцам четырьмя часами ранее, бразильцам удаётся забить быстрый гол.

Тиаго Силву никто не накрыл в колумбийской штрафной при розыгрыше углового, и он с трёх метров коленом внёс мяч а линию.

Гуарин ударил со штрафного. Шансы забить у него были бы лишь в том случае, если бы штанги были на 10 метров выше.

А вот это уже опасно! Куадрадо бил от границы штрафной! Мяч срикошетил от защитника и пролетел в сантиметрах от рамки.

Халк воспользовался ошибкой колумбийцев в обороне! Благо, ошибку удалось исправить: защитник лёг под удар игрока «Зенита».

Халк снова расстреливал ворота соперников! Оспина отразил его удар, а затем и справился с добиванием Оскара издалека!

Очень резвая игра идёт! Колумбийцы потихоньку отодвинули игру от своих ворот.

Халк пофинтил на левом фланге, отпасовал в центр на Марсело, тот ударил, Фред подставил голову под мяч, но в тот пошёл мимо.

Халк опять бил из убойной позиции! Но снова как-то бесхитростно... Оспина справился без особых проблем.

В любом случае очевидно, что Халк - самый активный человек на поле стадиона в Форталезе.

Фернандиньо сфолил на Ибарбо в опасной близости от бразильской штрафной. Посмотрим, что Колумбия выдумает.

Хамес Родригес зарядил в стенку. Да так, что мяч отскочил к центральному кругу.

Халк снова стрелял из левого сегмента колумбийской штрафной. На этот раз Оспина мог расслабиться, т.к. мяч полетел выше рамки.

Неймар целил со стандарта в дальнюю девятку, но так и не прицелился толком.

Веласко Карбальо возвестил об окончании первого тайма. Хозяева чемпионата выглядят получше оппонентов.

Это отразилось и на табло. Бразилия переигрывает Колумбию 1:0.

Второй тайм уже готов вступить в свои права!

Колумбийцы провели в перерыве замену. Вместо Ибарбо в игру вступил Адриан Рамос.

Неймар выполнил навес со стандарта, мяч коснулся головы колумбийца Сапаты и улетел за лицевую. Судья угловой не назначил.

Игра во втором тайме не такая зрелищная, как в первой половине. Хотя по-прежнему быстрая и темповая.

Симпатичная атака удалась сборной Колумбии. в её завершающей стадии Хамес Родригес по воздуху скинул мяч Гуарину...

...а тот приложился с лёту. Но очень неточно.

Много борьбы и фолов на поле стадиона в Форталезе стало после перерыва.

Тиаго Силва предупреждён за то, что помешал Оспине ввести мяч в игре.

Это означает, что в полуфинале он не сыграет. В случае попадания туда бразильцев, конечно.

Колумбийцы создали суматоху в хозяйской вратарской и затолкали-таки мяч в сетку, но судья зафиксировал офсайд у Марио Йепеса.

Хамес Родригес получает горчичник за якобы фол на Халке. Хотя, даже если фол был, на жёлтую карточку он вовсе не тянул.

ГОООООООЛ!!! 2:0!!! ДАВИД ЛУИС!!!

Штрафной, назначенный за этот самый спорный фол на Халке, становится счастливым для бразильцев!

Давид Луис пробил просто великолепно! С 30 метров, над стенкой, кручёным ударом!

Рокировка у Колумбии. Тео Гутьеррес уходит, Карлос Бакка его меняет.

Испанский судья зажигает жёлтый свет перед Марио Йепесом.

Неймар! Закрутил мяч в дальний угол от сегмента штрафной! И недокрутил совсем чуть-чуть!

Пенальти назначается в ворота сборной Бразилии!!

Хамес Родригес выдал проникающий пас на Карлоса Бакку, и того срубил Жулио Сезар! Справедливое решение судьи!

Сезару мало того, что жёлтая карточка предъявлена, так у него ещё и какие-то проблемы с ногой.

Но всё же Сезар продолжает игру! И сейчас попытается отразить удар с 11 метров от лучшего бомбардира турнира Хамеса Родригеса.

ГОООООЛ!!! ХАМЕС РОДРИГЕС!!! 2:1, РАЗРЫВ В СЧЁТЕ СОКРАЩАЕТСЯ!

Тут же замена у Колумбии, направленная на усиление атаки. Куадрадо уходит, его меняет Хуан Кинтеро.

А у Бразилии Рамирес заменил Халка. Тот сегодня постарался на славу, может и отдохнуть.

Ещё замена у «селесао». Паулиньо ушёл, Эрнанес вышел.

Неймару досталось от Суньиги, на поле бригада докторов и носилки. Не похоже на то, что Неймар просто тянет время.

Да, Неймар вынужден покинуть газон на носилках! Энрике сыграет вместо него.

Луис Фелипе Сколари провёл три замены менее чем за 10 минут.

Целых 5 минут дарит Веласко Карбальо своим испаноязычным братьям, чтобы те попытались сравнять счёт.

Рамос опасно сбрасывал мяч после передачи Хамеса Родригеса с углового! Увы, замкнуть было некому.

Звучит финальный свисток! матч окончен! Бразильцы - в полуфинале! Иначе, наверное, и быть не могло.

Первый полуфинал будет иметь потрясающую вывеску Германия - Бразилия! Повторение финала 2002 года нас ждёт.