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Роналдо о матче 1/4 финала ЧМ Бразилия-Колумбия: До конца не уверен в победе Бразилии

04 июля 2014 16:12
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ЧМ-2014 по футболу. Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2014 против Колумбии.

Роналдо, экс-нападающий сборной Бразилии:
Нам в любом случае придется непросто, как и в матче с Чили, потому что Колумбия играет действительно неплохо. На турнире ярко проявил себя талант Хамес Родригес. Особенный парень.

О Хамесе Родригесе, лидере бомбардирской гонки ЧМ-2104, читайте здесь!  

В свою сборную Роналду верит…но как-то не очень уж твердо.

Роналдо:
Но мы, конечно, добьемся успеха, я практически не сомневаюсь в нашей команде. Но до конца я не уверен.

Международные букмекерские конторы делают ставку на победу сборной Бразилии с минимальной разницей (2:1 или 3:2), а также на то, что свой очередной гол забьет Хамес Родригес.

Матч Бразилия - Колумбия состоится 4 июля в 23.00

Чемпионат мира проходит в Бразилии с 12 июня по13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!

 

# Чемпионат мира по футболу

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