Таким завтраком вы удивите своих родных и близких. Готовим крок-мадам
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим знаменитый французский бутерброд крок-мадам. Для этого нам понадобится хлеб, ветчина, сыр, так как мы сегодня будем готовить не совсем традиционный крок-мадам, еще добавим вяленые томаты, томатную пасту и яйца.
Для крок-мадам мы нарезаем хлеб не очень толстыми кусочками, потому что у нас и так бутерброд будет очень большой. Для крок-мадам можно использовать и обычный тостовый хлеб, но в нашем случае мы берем крафтовый хлеб. Сегодня мы готовим крок-мадам не по классическому рецепту. В классический рецепт идет соус бешамель. У нас более авторский подход, мы будем использовать вяленые томаты и томатную пасту. Традиционно для приготовления крок-мадам используется сыр «Эмменталь», но в принципе можно взять любой другой сыр. Главное, чтобы он был твердый и хорошо плавился. Из мясной наполняющей нашего крок-мадам будет карбонат, но можно использовать курицу, индейку, можно использовать говяжий ростбиф. Любое мясо будет уместно.
Приступаем к приготовлению нашего крок-мадам. Для этого нам понадобится сковорода и растительное масло. Сейчас будем обжаривать хлеб. Масло добавляем для того, чтобы на хлебе была отличная золотистая корочка. Для приготовления нашего сэндвича мы будем использовать новинку от Минского маргаринового завода, это томатная паста торговой марки «ВкуSноВ». Не соленая, без добавления ГМО, красителей и усилителей вкуса, можно добавлять в супы, использовать как основу соуса для пиццы, подходят для приготовления голубцов, плова и картошки. Вкусная, густая, томатная, ароматная, универсальная, сделает любое ваше блюдо шедевром. Берем пасту. Намазываем на обжаренный хлеб. Выкладываем ветчину, три кусочка. Сыр, можно использовать для приготовления блюда еще моцареллу. Она очень хорошо плавится, достаточно красиво это будет выглядеть. Вяленый томат, вместо вяленого томата в нашем случае мы можем использовать обжаренный баклажан, обжаренный цукини. Можно взять печеный перец, это крафтовый подход к приготовлению крок-мадам. И еще сыр. Начинки должно быть много, поэтому я и говорил, что хлеб нарезаем достаточно тоненько, накрываем это все хлебом. И накрываем крышкой.
Если вы думали, что на этом все, то нет. Осталось пожарить яичницу. На раскаленную сковороду мы наливаем растительное масло и солим его. Это мы делаем для того, чтобы у нас получился красивый желток, чтобы на нем не было белых точек от соли. У нас два сэндвича. И если у вас нет желания жарить яичницу, то можно сделать крок-месье – это просто сэндвич без яйца. Как вы можете заметить, начинки много, сэндвичи толстые, хрустящие. Французы называют сэндвич с яйцом крок-мадам, потому что они считают яйцо как будто это дамская шляпка. Посмотрите, какое произведение искусства. Таким завтраком вы удивите своих родных и близких.
*На правах рекламы.