Таким завтраком вы удивите своих родных и близких. Готовим крок-мадам

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим знаменитый французский бутерброд крок-мадам. Для этого нам понадобится хлеб, ветчина, сыр, так как мы сегодня будем готовить не совсем традиционный крок-мадам, еще добавим вяленые томаты, томатную пасту и яйца.

Для крок-мадам мы нарезаем хлеб не очень толстыми кусочками, потому что у нас и так бутерброд будет очень большой. Для крок-мадам можно использовать и обычный тостовый хлеб, но в нашем случае мы берем крафтовый хлеб. Сегодня мы готовим крок-мадам не по классическому рецепту. В классический рецепт идет соус бешамель. У нас более авторский подход, мы будем использовать вяленые томаты и томатную пасту. Традиционно для приготовления крок-мадам используется сыр «Эмменталь», но в принципе можно взять любой другой сыр. Главное, чтобы он был твердый и хорошо плавился. Из мясной наполняющей нашего крок-мадам будет карбонат, но можно использовать курицу, индейку, можно использовать говяжий ростбиф. Любое мясо будет уместно.