1:0. Германия обыграла Францию и вышла в полуфинал. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Германия-Франция» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Чемпионат мира выходит на финишную прямую! Сегодня из восьмёрки сильнейших команд отсеются две.

Первый матч 1/4 финала имеет очень «вкусную» афишу - Франция-Германия! Текстовая трансляция - вашему вниманию.

Состав сборной Франции: Льорис-Эвра-Сахо-Варан-Дебюши-Матюиди-Кабай-Погба-Гризманн-Вальбуэна-Бензема.

Состав сборной Германии: Нойер-Лам-Боатенг-Хуммельс-Хёведес-Хедира-Кроос-Швайнштайгер-Ёзил-Мюллер-Клозе.

Битву европейских титанов принимает легендарный стадион Маракана в Рио-де-Жанейро. главный судья - Нестор Питана из Аргентины.

У немцев впервые на этом чемпионате в стартовом составе вышел форвард-ветеран Мирослав Клозе!

Игра на изумрудном газоне Мараканы началась!

Довольно осторожно действуют команды на первых минутах. И всё же у немцев есть небольшой игровой перевес.

А первый опасный момент всё же создают французы! Бензема бил низом из центра штрафной после паса юркого Вальбуэна!

Мяч прокатился рядом со штангой.

ГОООООООЛ!!! МАТС ХУММЕЛЬС ОТКРЫЛ СЧЁТ!! 1:0, ГЕРМАНИЯ ВЕДЁТ!!

Тони Кроос выполнил великолепный наброс со стандарта в штрафную, Хуммельс выиграл верховую борьбу у Варана...

...и головой вколотил мяч в сетку!

Кабай неслабо заехал по ноге Клозе, но удостоился лишь устного упрёка от арбитра.

Клозе утверждает, что Дебюши держал его за майку во французской штрафной, но у рефери иное мнение на сей счёт.

Томас Мюллер выбегал на рандеву с Льорисом после паса из глубины, но кипер на пару с Патрисом Эвра нейтрализовали угрозу.

В очередной раз Мирославу Клозе достаётся от игрока «трёхцветных». Теперь ветерана завалил Патрис Эвра.

Бундестим разыграла стандарт с правого фланга, который привёл к угловому.

Французы заставили понервничать немецкую оборону! Вальбуэна наносил удар из убойной позиции, но Нойер перевёл мяч на угловой.

Этому удару предшествовал длинный заброс из глубины и пас Бензема слева.

Сахо, вынося мяч из своей штрафной, сделал это транзитом через лицо Хедиры. Тому оказывают помощь.

И всё же мяч Бразука недостаточно силён, чтобы выбить из игры Сами Хедиру. Тот продолжает борьбу.

После удара Бензема головой мяч попадает в прижатую руку Хуммельса. Судья посчитал, что это не повод для назначения пенальти.

Бензема на левом фланге получил длинную передачу с противоположного края поля, сместился в центр...

...но ударил прямо по позиции Нойера.

1 минуту добавил Нестор Питана к первой половине встречи.

Дебютный тайм завершён! Довольно живенькую игру мы наблюдаем. Бундесманншафт пока что лидирует - 1:0.

Смотрим вторую половину европейского дерби!

les Bleus включили прессинг на старте второго тайма. Одну за одной предпринимают они попытки прорваться к немецкой рамке.

Контратака бундестим увенчалась опасным прострелом Ёзила, который был прерван защитником «трёхцветных».

Хедира прихватил за майку Гризманна, прервав его перспективный прорыв. Первая жёлтая карточка в игре.

«Синие» всё наращивают и наращивают обороты! Заперли своих восточных соседей на их половине!

Варан бил головой после навеса с правого фланга! Нойеру удалось нейтрализовать угрозу.

Представьте, что Гелендваген на полной скорости врезался в Рено Клио. Примерно так же Швайнштайгер только что смял Вальбуэна.

Клозе покидает газон. вместо него вышел Шюррле. скажем прямо, не лучший матч для Мирослава. Мало чем он себя проявил.

Французы ошиблись в защите, подарив мяч соперникам, Мюллер прорвался по правому краю штрафной и опасно прострелил.

Мамаду Сахо заменён Лораном Косельни.

Тут же вторая замена у соотечественников Наполеона. Лоик Реми выходит вместо Кабая.

Немцы провелти красивую атаку, в финале которой Мюллер пытался сделать изящный пас пяткой. увы, не удалось.

Нойер!! Отражает мощный выстрел Матюиди с довольно острого угла. не совсем понятно, был ли это удар или прострел, но не суть.

Швайнштайгер подставил элегантную подножку Гризманну. Судья элегантность не оценил и наказал Бастиана горчичником.

Контратака Германии! Шюррле зарядил с 15 метров после прострела слева и промаха Мюллера мимо мяча. Уго Льорис не сплоховал!

Ёзил отправляется отдыхать, в игру вступает свеженький Марио Гётце.

Французы отвечают своей заменой. Оливье Жиру вместо подуставшего Матьё Вальбуэна.

«Синие» активно идут вперёд, Бундестим отвечает им разящими контратаками.

Совсем немного времени остаётся у подопечных Дидье Дешама, дабы сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

4 минуты добавил аргентинский судья ко второму тайму. Это шанс для Франции, хоть и довольно призрачный.

Последняя замена детали у немецкой машины. Кристоф Крамер вместо Тони Крооса.

Бензема!! Прорвался в штрафную по левому краю и выстрелил с острого угла! Но такие удары для Нойера не представляют угрозы.

Всё, звучит свисток об окончании матча! Франция отправляется в отель паковать чемоданы перед отлётом в Париж.

Германия же задержится в Бразилии ещё на неделю! Бундестим в полуфинале!