Сборная Бразилии по футболу выиграла золото домашней Олимпиады, обыграв по пенальти команду Германии

Очень качественный удар удался он выполнил со стандарта, мяч полетел идеально в ближнюю девятку, оставив Хорна не у дел. Опустившись в оборону, бразильцы выстояли первый тайм.

Новости Бразилии. Ликует публика на стадионе «Маракана»! Впервые в истории участия в Олимпийских играх сборная Бразилии по футболу выиграла золотую медаль. Сделала это дома, в красивом драматичном поединке, обыграв команду Германии 1:1 (5:4 по пенальти).

С этого момента пошла игра на встречных курсах. Теперь любая ошибка в обороне могла привести к голу. В итоге обе команды были предельно аккуратны, благодаря чему основное время закончилось вничью. Два экстра-тайма прошли также безрезультативно.

У немцев роковой промах допустил Нильс Петерсен. А у бразильцев, как думаете, кто привел команду к победе? Конечно же,

Путь к олимпийскому финалу по футболу

Для обоих финалистов турнир начался непросто, с двух подряд ничьих на групповом этапе. Бразилия не смогла забить ни одного мяча в матчах с ЮАР и Ираком – 0:0. Германия дважды отыгрывалась во встречах с Кореей (3:3) и Мексикой (2:2).

Чтобы не сойти с дистанции ещё до старта плей-офф, обеим командам пришлось собрать все свои силы и активизироваться. Бразильцам это удалось на все 100%! Голевая засуха сменилась звездопадом: 12 мячей в 3 матчах – с Данией, Колумбией и Гондурасом. Причем последний, полуфинальный матч, подопечные Рожериу Микале выиграли со счётом 6:0! Капитан Неймар вывел селесао вперёд уже на 16-й секунде, забив самый быстрый гол в истории Олимпиады. Он же, собственно, установил и окончательный счёт, уверенно реализовав 11-метровый в концовке матча.

Немцы хоть и навели порядок в обороне, раскачивались дольше. Необязательные ошибки подопечные Хорста Хрубеша совершали и в четвертьфинале против Португалии (4:0), и в полуфинале с Нигерией (2:0). Тем не менее, начиная с третьего тура группового этапа, команде удалось сохранить свои ворота сухими, при этом по-прежнему убедительно выглядеть в атаке. До финала. В котором заслуженно у них выиграла сборная Бразилии.