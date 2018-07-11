«Это не снаряд, а партнер»: как настраивают лошадь перед соревнованиями
С 26 по 29 июля на базе Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в агрогородке Ратомка Минской области пройдут важные для нашей страны международные соревнования – квалификационный международный турнир по конному троеборью. В рамках этих соревнований будет выбран чемпион Беларуси в этом виде спорта. Также турнир станет путёвкой на другие международные соревнования более высокого уровня.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Белорусской федерации конного спорта – Анастасия Пойто и участник Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, мастер спорта международного класса по троеборью – Александр Фоминов.
Александр, а как зовут Вашу лошадь?
Александр Фоминов, участник Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, мастер спорта международного класса по троеборью:
У меня несколько лошадей. Моих самых опытных, которые будут принимать участие в программах Гран-при, зовут Мартини и Гилхард.
Как настраиваете ее перед соревнованиями?
Александр Фоминов:
Чтобы добиться хорошего результата, спортсмен с лошадью должны хорошо понимать друг друга и, как говорится, быть одним целым. Партнерские должны быть отношения, потому что это, в первую очередь, не снаряд, а партнер на выступлениях, соревнованиях.
Бывает, что у лошади нет настроения? На соревнованиях не хочет выступать?
Александр Фоминов:
Бывает всякое. Одна из задач спортсмена на соревнованиях – сделать все так, чтобы лошадь чувствовала себя как в обычный день, как будто это обычная тренировка, чтобы без лишних нервов, без лишних эмоций, потому что это все иногда мешает выполнению поставленных задач, поэтому все должно быть гармонично. Всадник с лошадью должны находить общий язык и проходить поставленные задачи. Все должно быть легко.
Для такого вида спорта нужны породистые скакуны?
Александр Фоминов:
Для каждого вида конного спорта предпочтительнее лошади определенных пород, что касается троеборья, здесь предпочитаются лошади английских чистокровных пород. Последнее время, учитывая измененный формат троеборья, селекционеры выводят, смешивают различные виды пород, преимущественно с приливом кровей английских чистокровных лошадей и других пород и получают лошадей, подходящих для нашего вида спорта.
Что из себя представляет конное троеборье? Сколько участников будут участвовать в международном турнире? Какая программа ожидает зрителей и болельщиков турнира? Во сколько лет можно заниматься конным спортом? Как лошадь понимает, что от нее хотят?
Подробности – в видеоматериале.