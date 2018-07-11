«Это не снаряд, а партнер»: как настраивают лошадь перед соревнованиями

С 26 по 29 июля на базе Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в агрогородке Ратомка Минской области пройдут важные для нашей страны международные соревнования – квалификационный международный турнир по конному троеборью. В рамках этих соревнований будет выбран чемпион Беларуси в этом виде спорта. Также турнир станет путёвкой на другие международные соревнования более высокого уровня.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Белорусской федерации конного спорта – Анастасия Пойто и участник Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, мастер спорта международного класса по троеборью – Александр Фоминов.

Александр, а как зовут Вашу лошадь?

Александр Фоминов, участник Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, мастер спорта международного класса по троеборью:

У меня несколько лошадей. Моих самых опытных, которые будут принимать участие в программах Гран-при, зовут Мартини и Гилхард.