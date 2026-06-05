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От йоги до инклюзивного фитнеса! Масштабный проект «Спорт для всех» стартует 5 июня

05 июня 2026 07:03
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Масштабный проект «Спорт для всех» открывает второй сезон. Вечером 5 июня на площадке у Национальной библиотеки ждет энергичный марафон тренировок до самого заката под живой звук кавер-бенда и сеты диджеев. Организаторы презентуют и главный приз сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От йоги до инклюзивного фитнеса! Масштабный проект «Спорт для всех» стартует 5 июня-2

Регистрация на тренировки уже открыта на официальном сайте проекта. Чтобы занять свое место среди участников фитнес-фестиваля под открытым небом, новичкам необходимо завести личный кабинет, а постоянным участникам – обновить свои данные. Прошлым летом проект собрал более 20 тысяч человек. Теперь масштабы удваиваются: в парках столицы развернутся шесть площадок, где профессиональные тренеры будут проводить занятия по 40 направлениям – от йоги до инклюзивного фитнеса. 

# Спорт Беларуси

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