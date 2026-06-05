От йоги до инклюзивного фитнеса! Масштабный проект «Спорт для всех» стартует 5 июня

Масштабный проект «Спорт для всех» открывает второй сезон. Вечером 5 июня на площадке у Национальной библиотеки ждет энергичный марафон тренировок до самого заката под живой звук кавер-бенда и сеты диджеев. Организаторы презентуют и главный приз сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регистрация на тренировки уже открыта на официальном сайте проекта. Чтобы занять свое место среди участников фитнес-фестиваля под открытым небом, новичкам необходимо завести личный кабинет, а постоянным участникам – обновить свои данные. Прошлым летом проект собрал более 20 тысяч человек. Теперь масштабы удваиваются: в парках столицы развернутся шесть площадок, где профессиональные тренеры будут проводить занятия по 40 направлениям – от йоги до инклюзивного фитнеса.