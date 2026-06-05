Прямой эфир

В центре Гродно ограничат движение во время Фестиваля национальных культур

05 июня 2026 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В центре Гродно ограничат движение во время Фестиваля национальных культур-0

Движение транспортных средств временно будет запрещено в центре Гродно 5-6 июня во время Республиканского фестиваля национальных культур. Об этом сообщило УВД Гродненского облисполкома.

Движение по центральной части города запретят 4 июня (четверг) с 18:00 по ул. Дзержинского (на участке от ул. Социалистической до ул. 17 Сентября), ул. Социалистической (на участке от ул. Дзержинского до ул. Карбышева), ул. Ожешко (на участке от ул. Советской до ул. Ленина); площади Антония Тызенгауза, ул. Митрополита Филарета (на участке от площади Антония Тызенгауза до ул. Мицкевича), ул. Телеграфной, ул. Замковой;

С 09:00 5 июня запретят движение по ул. Стефана Батория, ул. Калючинской (на участке от ул. Кирова до ул. Карла Маркса), ул. Кирова (на участке от ул. Социалистической до ул. Калючинской), ул. Карла Маркса (на участке от ул. Стефана Батория до ул. Социалистической), ул. Октябрьской, общественного транспорта по ул. Дзержинского (на участке от ул. Социалистической до ул. 17 Сентября), ул. Социалистической (на участке от ул. Дзержинского до ул. Карбышева), ул. Ожешко (на участке от ул. Дзержинского до ул. Ленина).

С 12:00 5 июня запретят движение по ул. Давыда Городенского; ул. Большой Троицкой, ул. Виленской, пер. Виленскому;

Ограничение движения транспорта будут действовать до 24:00 6 июня.

# Фестиваль культур в Гродно # Дороги

Другие новости рубрики

Все новости
От йоги до инклюзивного фитнеса! Масштабный проект «Спорт для всех» стартует 5 июня
05 июня 2026 07:03

От йоги до инклюзивного фитнеса! Масштабный проект «Спорт для всех» стартует 5 июня

Финишная прямая: белорусские абитуриенты сдают ЦТ сразу по четырем предметам
05 июня 2026 07:03

Финишная прямая: белорусские абитуриенты сдают ЦТ сразу по четырем предметам

В Гродно 5 июня стартует XV Республиканский фестиваль национальных культур
05 июня 2026 06:40

В Гродно 5 июня стартует XV Республиканский фестиваль национальных культур