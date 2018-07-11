Прямой эфир

«Соперники довольно сильные». Волейбольный клуб «Строитель» готовится к матчу за Суперкубок Беларуси

11 июля 2018 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый сезон в отечественном волейболе откроется матчем за Суперкубок, в котором сойдутся чемпион Беларуси «Шахтер» и обладатель Кубка страны «Строитель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Соперники довольно сильные». Волейбольный клуб «Строитель» готовится к матчу за Суперкубок Беларуси-1

Игра состоится в начале сентября и пройдет на нейтральной территории. «Строитель» уже начинает втягиваться в работу.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Теперь я болею за «Ювентус». Как отреагировали футболисты и болельщики на уход Роналду из «Реала»
11 июля 2018 11:50

«Теперь я болею за «Ювентус». Как отреагировали футболисты и болельщики на уход Роналду из «Реала»

«Это не снаряд, а партнер»: как настраивают лошадь перед соревнованиями
11 июля 2018 09:34

«Это не снаряд, а партнер»: как настраивают лошадь перед соревнованиями

Сборная Франции в третий раз прошла в финал ЧМ по футболу
11 июля 2018 09:05

Сборная Франции в третий раз прошла в финал ЧМ по футболу