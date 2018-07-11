«Соперники довольно сильные». Волейбольный клуб «Строитель» готовится к матчу за Суперкубок Беларуси

Новости Беларуси. Новый сезон в отечественном волейболе откроется матчем за Суперкубок, в котором сойдутся чемпион Беларуси «Шахтер» и обладатель Кубка страны «Строитель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Новый сезон в отечественном волейболе откроется матчем за Суперкубок, в котором сойдутся чемпион Беларуси «Шахтер» и обладатель Кубка страны «Строитель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Игра состоится в начале сентября и пройдет на нейтральной территории. «Строитель» уже начинает втягиваться в работу.
Подробности смотрите в видеоматериале.