В МВД подвели итоги конкурса «КиберПраво: твой щит в сети»

Защитить личные данные и не попасться на уловки интернет-мошенников теперь учат со школьной скамьи. В Минске подвели итоги и наградили победителей Республиканского конкурса для детей и подростков «Кибер право: твой щит в сети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участниками стали школьники от десяти до семнадцати лет со всей страны. Вместо скучных лекций ребята предлагали реальные IT-решения. Подростки сами создавали мобильные приложения, снимали обучающие видео и рисовали инфографику, которая помогает распознать киберпреступника за секунды. Изначально подали заявки свыше тысячи ребят, но защитить свои проекты на финальном этапе смогли лишь лучшие.

Михаил Горбач, учащийся средней школы №179 Минска:

Мой проект представляет собой полноценный комплекс, состоящий из цифрового маскота, сайта для его представления, а также некоторого брендбука, состоящего из блокнотов, ручек, рекламной продукции. Участвовать было довольно интересно, потому что продумываешь свою идею, придумываешь ее, представляешь, и самое интересное – это ждать результаты.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Кого-то мы сберегли таким образом, кому-то подсказали, что так поступать не надо, или как нужно поступить в той или иной ситуации. Поэтому для нас работа с детьми всегда важна. Я могу сказать, что на сегодняшний день количество детей, попавших в сети мошенников, уменьшилось. А это самая основная задача и это основное наше решение, которое может быть сегодня.