Италия стала лидером в ЕС по мошенничествам с фондами

Коррупция в Италии бьет все рекорды. По числу злоупотреблений с общими фондами ЕС страна занимает первое место. В цифрах – это около 500 свежих уголовных дел, а ущерб оценивают примерно в 3,5 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем отмывание денег приняло гастрономический размах. Финансы европейских налогоплательщиков выделялись для поддержки отстающих регионов. Однако вместо развития провинции получали фестивали картофеля, каштанов, грибов и прошутто. Одна коммуна в Авеллино заложила на подобные гулянья больше 150 тысяч евро. Тем временем средства на переобучение людей превращались в курсы-призраки: ни слушателей, ни занятий, но бюджет исправно списывался.