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Италия стала лидером в ЕС по мошенничествам с фондами

05 июня 2026 06:55
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Коррупция в Италии бьет все рекорды. По числу злоупотреблений с общими фондами ЕС страна занимает первое место. В цифрах – это около 500 свежих уголовных дел, а ущерб оценивают примерно в 3,5 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Италия стала лидером в ЕС по мошенничествам с фондами-2

Причем отмывание денег приняло гастрономический размах. Финансы европейских налогоплательщиков выделялись для поддержки отстающих регионов. Однако вместо развития провинции получали фестивали картофеля, каштанов, грибов и прошутто. Одна коммуна в Авеллино заложила на подобные гулянья больше 150 тысяч евро. Тем временем средства на переобучение людей превращались в курсы-призраки: ни слушателей, ни занятий, но бюджет исправно списывался.

# Италия

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